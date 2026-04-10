Formosa impulsa capacitación en inteligencia artificial para fortalecer la competitividad de pymes y emprendedores

Con una amplia convocatoria, días atrás comenzó el curso de capacitación “Inteligencia Artificial aplicada a pymes y emprendedores”, una iniciativa del Gobierno de Formosa en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), orientada a fortalecer las capacidades del sector productivo local.

La propuesta busca brindar herramientas prácticas para la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de negocio, con el objetivo de optimizar la productividad, mejorar la toma de decisiones y facilitar la generación de contenidos.

En esta línea, el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), Guillermo Arévalo, destacó la importancia de la capacitación y sostuvo que la inteligencia artificial “ya no es una tendencia futura, sino una herramienta concreta que puede mejorar la competitividad de las PyMEs”. En ese sentido, señaló que desde el organismo buscan acercar estos conocimientos de forma accesible y adaptada a la realidad local.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, remarcó que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a la innovación y al desarrollo tecnológico, con el objetivo de generar más oportunidades para emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas.

A su turno, el disertante Facundo Barberis, del Clúster de Innovación Tecnológica, afirmó que la adaptación a la inteligencia artificial “ya no es una opción, sino una necesidad” para crecer en un contexto cada vez más digital y dinámico.

La propuesta se desarrolló en dos jornadas y culminó el viernes 10 de abril. En la última jornada, los participantes profundizaron en el uso de herramientas prácticas de inteligencia artificial aplicadas a sus proyectos, lo que les permitió generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Formosa impulsa la capacitación técnica para fortalecer la producción

En esa línea d etrabajo, días atrás se conoció que el Gobierno de Formosa llevó a cabo una jornada técnica en la chacra de un productor local del barrio Pasarela, en Buena Vista. La actividad, organizada por el CEDEVA de Misión Tacaaglé, estuvo centrada en el manejo de enfermedades y la cosecha de mamón.

Del encuentro participaron productores de la zona, junto a representantes de la Comisión de Fomento y del Concejo Deliberante de Buena Vista, además de técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente, con el objetivo de fortalecer y mejorar las prácticas productivas.

El coordinador general de los CEDEVAs, Federico De Pedro, destacó el valor de las capacitaciones en territorio y remarcó el papel clave del trabajo de extensión, en especial mediante módulos demostrativos en campos de productores, que facilitan la transferencia de conocimientos y resultados validados a la comunidad rural.