Buenos Aires realizó la 99° Ronda de Negocios Multisectorial con la participación de 160 pymes: los detalles

En el marco de la exposición local Olavarría Produce, la provincia de Buenos Aires llevó adelante la Ronda de Negocios Multisectorial, en la antesala de la primera Ronda Nacional e Internacional de Petróleo, Gas, Minería y Energía. El encuentro tuvo la inscripción de 160 pymes locales y fue la edición número 99, una política pública destinada a promover el entramado productivo bonaerense.

Desde 2022, estos encuentros convocaron a más de 21.200 pymes, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Axel Kicillof. En cada ronda, las empresas participantes establecen nuevos contactos, exploran oportunidades comerciales y acceden a información sobre programas de apoyo productivo, financiamiento y asistencia técnica.

Entre las herramientas disponibles se destacan los créditos Provincia en Marcha o Impulso al Comercio, el programa Producción Bonaerense, Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense y las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

Un evento con los principales protagonistas de la producción en la región

La actividad, a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner y de la subsecretaria de Minería bonaerense, Laura Delgado. Además, estuvo la Unión Industrial de Olavarría, el consorcio de propietarios del Parque Industrial, el Banco Provincia, la Asociación de Cooperativas Argentinas, la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria, la Sociedad Rural local y la CALO.

La actividad se realizó en la antesala de la primera Ronda de Negocios Nacional e Internacional para los sectores de Petróleo, Gas, Minería y Energía, que se llevará a cabo el 27 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata y reunirá a unas 200 pymes bonaerenses junto a grandes empresas nacionales y extranjeras.

El mismo tendrá como objetivo promover la inserción de las empresas bonaerenses en la cadena de provisión de productos y servicios para estos sectores estratégicos en el desarrollo productivo nacional. Este encuentro forma parte de las políticas públicas aplicas por el Gobierno provincial para mejorar las inversiones y la producción en toda la provincia.

Finalmente, el Ministerio de Producción bonaerense convocó además a los medios de comunicación a acreditarse para la próxima Ronda de Negocios Nacional e Internacional de Energía, Petróleo, Gas y Minería. Asimismo, continúa abierta la inscripción para la próxima Ronda de Negocios Multisectorial que tendrá lugar el 4 de diciembre en Tres Arroyos, a través del sitio rondadenegocios.mp.gba.gob.ar.