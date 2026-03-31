La población de Italia deja de disminuir tras 12 años, gracias a la inmigración

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas caminan por una concurrida calle comercial en el centro de Milán, Italia

La población de Italia se ha estabilizado tras 12 años de descenso, ya que la inmigración ha ‌compensado casi por completo ‌la disminución del número de nacimientos, mientras que la esperanza de vida sigue aumentando, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística italiano (ISTAT).

Los datos preliminares mostraron que la población residente se situaba en 58,94 millones al 1 de enero de este año, prácticamente sin cambios respecto al año anterior, indicó el ​ISTAT en su ⁠informe demográfico anual.

"Italia sigue siendo un país en el que ‌sólo una migración neta muy positiva puede compensar ⁠un cambio natural en gran medida ⁠negativo y en el que la población sigue envejeciendo", señaló la oficina de estadísticas.

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Sin una afluencia sostenida de migrantes, la población ⁠volverá a disminuir, lo que intensificará las presiones a ​largo plazo sobre el mercado laboral y ‌las finanzas públicas, añadió.

La afluencia ‌de inmigrantes se ha producido bajo el Gobierno de derechas ⁠de la primera ministra Giorgia Meloni, quien ha adoptado una línea dura con los migrantes irregulares, al tiempo que ha aumentado los visados de trabajo para ciudadanos no pertenecientes a ​la UE.

LOS ‌NACIMIENTOS CAEN A UN NUEVO MÍNIMO HISTÓRICO

Los nacimientos cayeron a 355.000 en 2025, un 3,9% menos que el año anterior, hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico desde la unificación del país en 1861, mientras que ⁠las muertes se mantuvieron prácticamente estables en 652.000, lo que arrojó un saldo negativo de cerca de 300.000 personas.

La fertilidad descendió aún más hasta una media de 1,14 hijos por mujer, uno de los niveles más bajos de Europa y muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1, lo que refleja el ‌retraso en la maternidad y la reducción del número de posibles padres.

La inmigración neta se situó en 296.000, con 440.000 llegadas desde el extranjero, mientras que la emigración se redujo drásticamente hasta las 144.000, el nivel más bajo registrado en la última década.

La ‌población residente extranjera aumentó en 188.000 personas, hasta alcanzar los 5,56 millones.

La esperanza de vida aumentó aún más tras los años de ‌la pandemia del ⁠COVID-19, alcanzando los 81,7 años para los hombres y los 85,7 para las mujeres, lo que ​sitúa a Italia entre los países con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, según el ISTAT.

Con información de Reuters