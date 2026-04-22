Papa León XIV visita prisión entre gritos de "libertad" en espectacular despedida de África

El Papa León XIV visita Guinea Ecuatorial

La gira africana del papa León XIV por cuatro países se encaminaba hacia un emocionante final el miércoles, con el Sumo Pontífice desafiando una fuerte tormenta ‌para saludar a la multitud en ‌Guinea Ecuatorial tras pronunciar unas palabras en una prisión donde los reclusos clamaban por la libertad.

Ampliamente criticado como uno de los países más represivos de la región, Guinea Ecuatorial, de habla hispana, ha sido gobernada desde 1979 por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el presidente más longevo del mundo, que ha mantenido cálidas relaciones con Estados Unidos, en parte debido a sus riquezas petroleras.

León XIV, el primer papa estadounidense, que ha estrenado un nuevo y ​contundente estilo de discurso ⁠durante su estancia en África, comenzó el día denunciando la desigualdad de riqueza durante ‌una misa en el edificio religioso más grande de África Central, una ⁠iglesia en la localidad de Mongomo, al borde de ⁠la selva tropical de la cuenca del Congo.

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A continuación, visitó una prisión en la ciudad de Bata, un centro en el que, según Amnistía Internacional, los detenidos suelen permanecer recluidos durante ⁠años sin acceso a abogados.

León XIV escuchó varios testimonios de presos que se ​habían reunido en un patio dentro del centro. Mientras hablaba, comenzó ‌a llover, pero los detenidos permanecieron de pie ‌al aire libre.

"¡LIBERTAD, LIBERTAD!"

El Santo Padre pidió que se hiciera "todo lo posible" para ⁠que los detenidos tengan la oportunidad de estudiar y trabajar durante su reclusión.

Cuando se marchaba, y mientras el ministro de Justicia, Reginaldo Biyogo Mba Ndong Anguesomo, permanecía en el escenario, los presos comenzaron a saltar bajo la lluvia y a gritar: "¡Libertad, libertad!".

Guinea Ecuatorial lleva mucho tiempo ​desestimando las acusaciones ‌de abusos contra los derechos humanos. Antes de que León XIV hablara en la prisión de Bata, Biyogo dijo que el país trata a los presos de forma justa, de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas.

El Gobierno de Obiang llegó a un acuerdo el año pasado con el de Donald ⁠Trump para aceptar a personas deportadas de otros países, uno de varios con países de África que han suscitado críticas por parte de abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes.

Los activistas esperaban que el Sumo Pontífice llamara la atención sobre los deportados enviados desde Estados Unidos a Guinea Ecuatorial.

Un grupo de 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) publicó el lunes una carta abierta en la que pedían a León XIV que presione para que se dé un "trato justo, humano y legal" a ‌los deportados, alegando que se les estaba presionando para que regresaran a sus países de origen.

MISA CON EL VICEPRESIDENTE

Durante la misa del miércoles por la mañana en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo, el papa instó a los ecuatoguineanos a "servir al bien común en lugar de a los intereses privados, tendiendo puentes entre los privilegiados y los desfavorecidos".

A la misa asistieron el ‌presidente Obiang y su hijo, el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido popularmente como Teodorin, que lleva años documentando su glamuroso estilo de vida en Instagram.

En octubre de 2017, Teodorín fue condenado por ‌malversación de fondos en ⁠Francia durante un juicio en ausencia, y el tribunal ordenó la confiscación de más de 100 millones de euros (117 millones de dólares) de sus activos.

El ​Vaticano informó de que unas 100.000 personas se habían congregado dentro y fuera de la basílica para ver a León XIV el miércoles, agolpándose alrededor de una columnata inspirada en la plaza de San Pedro de Roma.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)