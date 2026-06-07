Papa León dice ante una multitud de 1,2 millones de personas en Madrid que Dios está del lado de los pobres

El Papa León XIV visita España

Por Joshua McElwee y ​Corina Pons

MADRID, 7 jun (Reuters) - Más de un millón de personas llenaron el domingo las calles cercanas a una de ‌las principales plazas de ‌Madrid para asistir a una misa al aire libre celebrada por el papa León, en lo que probablemente sea el acto más multitudinario de su visita de una semana a España, donde el papa afirmó que Dios está del lado de los pobres y los desamparados de la sociedad.

Multitudes de personas se ​agolparon junto a las ⁠vallas cerca de la emblemática Plaza de Cibeles, ondeando ‌banderas y gritando "Viva el Papa", mientras León llegaba en su ⁠papamóvil blanco para el evento. Algunos ⁠lanzaron pétalos de flores a su llegada a la plaza.

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Unos 1,2 millones de personas se congregaron en la plaza y las calles ⁠circundantes, según informaron el Vaticano y los organizadores locales.

León ​instó a la multitud a vivir su ‌fe católica ayudando a los demás ‌en su homilía durante la misa. Dijo que Dios "se ⁠identifica con los pobres, los oprimidos, los que están solos y abandonados".

El Papa también expresó anteriormente su esperanza de que Madrid "siga siendo una ciudad acogedora e inclusiva, donde la vida social ​se inspire ‌en los auténticos valores humanos" en un mensaje en el libro de visitas cuando el alcalde le entregó la llave de la ciudad.

León comenzó su viaje el sábado con encuentros con migrantes y personas sin hogar y una ⁠vigilia con unos 600.000 jóvenes en Madrid. Su visita, del 6 al 12 de junio, incluye también paradas en Barcelona y las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes que han arriesgado sus vidas cruzando desde África Occidental.

Dijo que esperaba que la visita, la primera a un país de la UE fuera de Italia, sirviera de ‌ejemplo al mundo sobre el respeto a "todo ser humano" e instó a los líderes a dejar de dividir al electorado.

"Estoy encantada de que rece por nosotros, los migrantes, y por nuestra seguridad", dijo Andrea Margarita, una peruana de 72 años que llegó a ‌España hace seis meses, mientras esperaba entre la multitud en una silla de ruedas con su hija.

Tras la misa, León tenía previsto celebrar una reunión ‌privada con otros ⁠miembros de su orden religiosa agustina por la tarde, antes de reunirse con figuras del mundo ​del espectáculo, el deporte y la cultura en una sala de conciertos del centro de Madrid.

(Reportaje de Joshua McElwee y Corina Pons; redacción de Charlie Devereux; edición de William Maclean y Tomasz Janowski)