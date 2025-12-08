La Policía israelí asalta la sede de la UNRWA en Jerusalén Este

La gente pasa por delante del exterior de la sede del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), en Jerusalén

La Policía israelí asaltó el lunes la sede de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Jerusalén Este e izó la bandera de Israel, actos que la agencia calificó de desafío al derecho internacional.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), que ha sido acusada de parcialidad por Israel, no utiliza el edificio desde principios de este año después de que Israel le ordenara desalojar todas sus instalaciones y cesar sus operaciones.

El portavoz de la Policía de Israel, Dean Elsdunne, dijo que la policía estaba acompañando a los empleados del municipio de Jerusalén que estaban llevando a cabo un procedimiento de cobro de deudas en el complejo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"PRECEDENTE PELIGROSO"

"Esta última acción representa un flagrante desprecio de la obligación de Israel como Estado miembro de las Naciones Unidas de proteger y respetar la inviolabilidad de los locales de la ONU", escribió en la red social X el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

"Permitir esto representa un nuevo desafío al derecho internacional, que crea un peligroso precedente en cualquier otro lugar del mundo donde esté presente la ONU."

El portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, dijo por teléfono desde Amán que la sede de Jerusalén Este seguía siendo propiedad de la ONU a pesar de la prohibición israelí de sus operaciones y que la agencia no tenía "ninguna deuda con el municipio, y punto".

Un portavoz del municipio no hizo comentarios inmediatos. La oficina del primer ministro israelí y el Ministerio de Asuntos Exteriores no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la redada.

George Khoury, propietario de una empresa de seguridad contratada por la UNRWA para asegurar la sede, dijo que los trabajadores municipales y la policía llegaron temprano el lunes, entraron por la fuerza en el lugar y detuvieron a varios guardias de seguridad.

Varias horas después, se izó una bandera israelí sobre uno de los edificios.

Lazzarini explicó que se introdujeron motocicletas y camiones de policía, así como carretillas elevadoras, y se cortaron las comunicaciones. Agentes de la Policía confiscaron equipos informáticos, mobiliario y otros bienes.

La Asamblea General de la ONU renovó el mandato de la UNRWA, establecido por primera vez en 1949, por otros tres años el viernes. Fowler se negó a especular sobre el momento de la incursión.

Dijo que Israel había estado llevando a cabo una "sostenida campaña de desinformación" contra la UNRWA, cuyas responsabilidades quiere que sean asumidas por otros organismos de la ONU, como la principal agencia para los refugiados.

Los palestinos consideran que la existencia de la UNRWA está ligada a la preservación de sus derechos como refugiados, especialmente su esperanza de regresar a los hogares de los que ellos o sus antepasados huyeron o fueron expulsados en la guerra que estalló durante la creación de Israel en 1948.

ISRAEL ACUSA A LA UNRWA DE PARTICIPAR EN EL ATAQUE DEL 7 DE OCTUBRE DE 2023

Israel ha alegado que algunos miembros del personal de la UNRWA eran miembros del grupo miliciano palestino Hamás y participaron en el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023 en el que murieron unos 1.200 israelíes y que dio lugar a la guerra de Israel contra Hamás, en la que, según las autoridades de Gaza, han muerto más de 70.000 palestinos.

La UNRWA ha despedido a varios miembros de su personal, pero ha afirmado que Israel no ha aportado pruebas de todas las acusaciones contra su personal.

(Inofrmación de Pesha Magid y Steven Scheer en Jerusalén, redacción de Alexander Cornwell, edición de Timothy Heritage, edición en español de Jorge Ollero Castela)