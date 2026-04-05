El brazo armado de Hamás dice que peticiones de desarme son inaceptables

El ala ​armada de Hamás dijo el domingo que debatir el desarme del grupo antes de que Israel aplique plenamente ‌la primera fase del ‌alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos constituía un intento de continuar con lo que calificó de genocidio contra el pueblo palestino.

En una declaración televisada, el portavoz del ala armada de Hamás, Abu Ubaida, dijo que plantear la cuestión de las armas "de manera burda" no sería aceptable.

La cuestión ​de la entrega ⁠de armas por parte de Hamás es un obstáculo ‌importante en las conversaciones para aplicar el plan ⁠de la "Junta de Paz" para Gaza ⁠propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo objetivo es consolidar el alto el fuego que puso fin el ⁠pasado octubre a dos años de combates a gran ​escala.

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Hamás ha comunicado a los mediadores que ‌no discutirá el desarme sin ‌garantías de que Israel se retire completamente de Gaza, ⁠informaron tres fuentes a Reuters la semana pasada.

"Lo que el enemigo está tratando de imponer hoy contra la resistencia palestina, a través de nuestros mediadores hermanos, es extremadamente peligroso", dijo.

Agregó ​que las ‌exigencias de desarme no eran "más que un intento descarado de continuar el genocidio contra nuestro pueblo, algo que no aceptaremos bajo ninguna circunstancia".

No quedó claro de inmediato si los comentarios equivalían a un rechazo ⁠formal del plan de desarme respaldado por Estados Unidos, y los responsables políticos de Hamás no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La guerra entre Hamás e Israel en Gaza estalló después de que combatientes liderados por Hamás llevaran a cabo ataques transfronterizos contra el sur de Israel, lo que provocó una devastadora ofensiva ‌israelí que desplazó a gran parte de la población de Gaza y dejó el enclave prácticamente en ruinas.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, Hamás e Israel se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar sus términos.

Abu Ubaida instó ‌a los mediadores a presionar a Israel para que cumpla sus compromisos en el marco de la primera fase del plan de ‌Trump antes de ⁠que pueda tener lugar cualquier debate sobre la segunda fase.

"El enemigo es quien socava el acuerdo", ​afirmó.

Israel no hizo ningún comentario inmediato sobre sus declaraciones.

Con información de Reuters