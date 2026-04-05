Preocupación en Colombia por la salud de James Rodríguez antes del Mundial 2026

Preocupación en Colombia por la salud de James Rodríguez: qué pasa con el volante de 34 años.

El estado de salud de James Rodríguez generó preocupación tanto en la Selección de Colombia como en su equipo, Minnesota United, luego de que el mediocampista debiera ser hospitalizado durante 72 horas en Estados Unidos a raíz de un cuadro de deshidratación severa. A menos de tres meses para el Mundial 2026, la situación que desde el propio club llegaron a catalogar como “grave” por la condición en la que se encontraba el futbolista de 34 años provoca incertidumbre de cara al futuro.

A partir de ese episodio, el jugador recibió el alta médica y comenzó con una etapa de recuperación en su domicilio, donde continúa bajo seguimiento permanente de profesionales de la salud. Por el momento, no existe una fecha definida para su regreso a los entrenamientos ni tampoco para su vuelta a la competencia oficial, ya que su evolución es monitoreada día a día; este panorama lo condiciona en la búsqueda de ganarse un lugar entre los 26 convocados para la cita en México, Estados Unidos y Canadá, ya que pierde minutos y rodaje sobre el terreno de juego.

En este contexto, el cuerpo técnico tomó la determinación de no incluirlo en la convocatoria para el compromiso frente a Los Ángeles Galaxy, priorizando su recuperación y respetando las indicaciones médicas. La decisión se enmarca en la necesidad de evitar cualquier riesgo adicional mientras el jugador completa su proceso de recuperación.

Preocupación por el estado de salud de James Rodríguez: qué le pasó al volante colombiano

Desde la Federación Colombiana de Fútbol explicaron que el inconveniente de salud se originó después del amistoso disputado ante Selección de Francia, y aclararon que se trató de un problema de origen no deportivo. A su vez, remarcaron que, más allá del cuadro inicial, la evolución del futbolista viene siendo favorable.

Mientras tanto, dentro del club sostienen que el regreso del colombiano dependerá exclusivamente de cómo responda su organismo en los próximos días, por lo que no se manejan plazos concretos para su reincorporación. Esta incertidumbre mantiene en duda su presencia en los siguientes encuentros del equipo en la MLS.

Su presente en la liga estadounidense ya venía siendo irregular: apenas había disputado dos partidos con Minnesota United desde su llegada en febrero de este año. Este contexto, sumado al problema de salud reciente, incrementa las dudas sobre su estado físico y su continuidad inmediata, en un momento clave tanto a nivel personal como profesional.

Cuándo debuta la Selección de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia debutará en el Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio de 2026, cuando enfrente a Uzbekistán en la fase de grupos. El partido se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y marcará el inicio de su participación en el Grupo K del torneo.

Colombia enfrentará a Uzbekistán en su debut en el Grupo K del Mundial 2026.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje