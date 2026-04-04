El Barcelona vence a un Atlético con 10 hombres y da un importante paso hacia el título de LaLiga

LaLiga - Atlético de Madrid-FC Barcelona

El delantero ​polaco Robert Lewandowski entró como suplente y marcó el gol de la victoria del Barcelona en los últimos minutos del partido el sábado, que terminó ‌con un 2-1 a favor ‌de los blaugranas ante un Atlético de Madrid con diez jugadores, lo que dejó al vigente campeón de LaLiga con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación.

El Barcelona tenía mucha motivación tras la derrota por 2-1 del Real Madrid ante el Mallorca más temprano el sábado, pero fueron los locales quienes se adelantaron seis minutos antes del descanso gracias a Giuliano ​Simeone.

Los visitantes respondieron con un ⁠gol de Marcus Rashford tres minutos después y el Atlético sufrió la expulsión ‌de Nico González al filo del descanso. Lewandowski estuvo en el ⁠lugar adecuado para aprovechar un rebote afortunado ⁠a tres minutos del final.

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El Atlético sigue cuarto en la clasificación con 57 puntos, a 19 del Barcelona, y ambos equipos volverán a enfrentarse el miércoles en el Camp ⁠Nou en el partido de ida de los cuartos de final de ​la Liga de Campeones.

La primera parte deparó numerosas ocasiones en ‌ambas porterías, con el máximo goleador histórico ‌del Atlético, Antoine Griezmann, como principal amenaza ofensiva del equipo local.

El propio ⁠Griezmann creó la primera ocasión, regateando a la defensa del Barcelona, pero envió su disparo directamente al portero Joan García y, más tarde, disparó fuera tras un pase raso de Alex Baena al área.

Lamine Yamal, del Barcelona, regateó a González antes ​de dar un ‌pase perfecto hacia delante a Fermín López, cuyo disparo se fue desviado bajo la presión de Nahuel Molina. Yamal también intentó un globo desde un ángulo cerrado que dio en el poste.

EL ATLÉTICO MARCA EL PRIMER GOL

El primer gol llegó cuando Simeone calculó a la perfección su carrera ⁠y controló un pase en largo de Clement Lenglet antes de enviar su disparo desde dentro del área al fondo de la red.

El Barcelona empató después de que Rashford hizo una pared con Dani Olmo y su disparo se coló entre las piernas del portero Juan Musso, antes de que González viera la tarjeta roja por una falta sobre Yamal en el borde del área.

El Barcelona pareció perder su ventaja numérica a menos de ‌un minuto del inicio de la segunda parte, cuando Gerard Martín vio la tarjeta roja por una falta sobre Thiago Almada, pero el árbitro cambió la sanción a amarilla tras consultar al VAR.

Yamal envió un disparo fuera tras regatear a cuatro jugadores del Atlético y Musso realizó una parada a bocajarro ante Ferran Torres mientras los visitantes aumentaban ‌la presión.

El Barcelona hizo entrar a Lewandowski a falta de 11 minutos y, tras un disparo de João Cancelo que Musso despejó, el balón rebotó en el pecho del suplente ‌y se coló en ⁠la portería, un gol afortunado pero que podría resultar decisivo para la victoria.

A falta de ocho jornadas para el final de la ​liga tanto para el Barcelona como para su rival más cercano, el Real Madrid, los catalanes tienen siete puntos de ventaja en la carrera por conseguir su segundo título consecutivo.

Con información de Reuters