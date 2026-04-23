Organizaciones DDHH emiten advertencia sobre los viajes a EEUU por el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Nueva York/Nueva Jersey en Nueva York.

Varias organizaciones emitieron el jueves una advertencia a los viajeros, en la que alertan que quienes visiten Estados ‌Unidos para asistir al ‌Mundial podrían sufrir detenciones arbitrarias o deportaciones, entre otras violaciones de los derechos humanos.

La advertencia, emitida menos de dos meses antes de que dé comienzo el evento deportivo -que organizarán Estados Unidos, México y Canadá-, fue firmada por decenas de organizaciones, entre ellas la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y la ​NAACP.

El evento tendrá lugar ⁠en un contexto de represión generalizada de la inmigración ‌por parte del Gobierno de Donald Trump y de ⁠erosión de las protecciones federales para ⁠las minorías raciales y los miembros de la comunidad LGBTQ.

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Según el aviso, aficionados, jugadores, periodistas y otros visitantes podrían sufrir discriminación ⁠racial, registros de dispositivos electrónicos o correr el riesgo ​de sufrir un trato cruel o inhumano si ‌acaban en centros de detención ‌de inmigrantes.

Los grupos añadieron que las personas de comunidades de ⁠inmigrantes, grupos de minorías raciales y étnicas, y las personas LGBTQ son "las más vulnerables a sufrir daños graves" cuando viajan a Estados Unidos. Por esta razón, afirmaron, los visitantes deben actuar ​con precaución ‌y contar con un plan de contingencia para emergencias.

"La FIFA tiene en este momento una influencia única para presionar al Gobierno de EEUU a que respete los derechos humanos fundamentales de todas las personas que visiten ⁠y asistan a los partidos, así como de quienes trabajan y viven en las 11 ciudades anfitrionas de EEUU", afirmó la ACLU en un comunicado.

"Por eso la ACLU y otros miembros de la Coalición Dignity 2026 han estado instando a la FIFA a actuar. Pero la FIFA aún no ha ofrecido garantías significativas".

El Departamento de Estado ‌no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En un comunicado, la FIFA afirmó: "De conformidad con el artículo 3 de sus estatutos, la FIFA se compromete a respetar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y se esforzará por promover la protección de estos ‌derechos".

Las advertencias del jueves se producen tras una declaración de Amnistía Internacional en marzo en la que se afirmaba que el torneo se ‌está alejando del ⁠evento "seguro, libre e inclusivo" prometido originalmente por la FIFA.

La Copa del Mundo tiene previsto celebrar 104 partidos ​en Estados Unidos, México y Canadá, a partir del 11 de junio. La final se jugará en Nueva Jersey.

(Reporting by Jasper Ward in Washington; Editing by Donna Bryson; Editing by Bill Berkrot)