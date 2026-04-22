Con Milei, menos hogares tienen acceso a servicios básicos de agua y cobertura de salud

El crecimiento económico estadístico del año pasado derramó solamente entre los empresarios de una economía primarizada y precarizada. La mayoría de los mortales, la clase trabajadora y jubilados, vivió un deterioro permanente de sus condiciones estructurales de vida. Hogares con menor acceso al agua corriente, cloacas, red de gas; familias que dejaron de contar con una obra social o prepaga como consecuencia de la precarización laboral y los despidos. Este es el balance al segundo semestre del 2025 tal como se desprende del último informe Indicadores de las Condiciones de Vida que publica el Indec.

Uno de los indicadores que da cuenta del deterioro en las condiciones estructurales de vida es el que capta los hogares y personas que acceden o no a los servicios de agua corriente, gas de red y cloacas. Al segundo semestre de 2024, el 54,3% de los hogares, que abarcaba al 49,0% de las personas, accedía a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural antes mencionados. Un año después, el guarismo se redujo al 52,7%. Es decir, hubo un incremento de las personas y hogares con algún tipo de deficiencia en el acceso a estos servicios.

Al cierre del año pasado, un total de 9.168.000 personas no accedían a la red de cloacas dentro de las viviendas habitadas, cuando para el segundo semestre de 2024 la cifra era de 9.139.000. En la comparación con el mismo período de 2023, luego de los dos primeros años de la administración Milei, 110.000 personas pasaron a vivir en hogares sin acceso a la red de cloacas.

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En cuanto a los hogares, para el segundo semestre del año pasado, 4,8 millones de hogares no accedían a alguno de los servicios públicos analizados, cuando para el cierre de 2024 ese guarismo era de 4,6 millones de hogares.

Otros dos indicadores vinculados al hábitat tienen que ver con la cercanía con basurales (entre dos y tres cuadras a la redonda de una vivienda) y zonas inundables. Si bien al segundo semestre del año pasado se observó una leve mejora estadística en relación al mismo período de 2024, el deterioro profundo se produjo durante el primer año de la administración Milei.

Para el segundo semestre del año pasado, el Indec detectó 546.000 hogares cercanos a basurales, en los que llegaban a vivir 1.846.000 personas. En comparación con el segundo semestre de 2023, los hogares cercanos a basurales se incrementaron en 64.000 casos y la cantidad de personas bajo estas malas condiciones de salubridad se incrementaron en 188.000.

Los hogares en zonas inundables pasaron de los 679.000 casos –con una afectación de 2,4 millones de personas- a 836.000 hogares ubicados en zonas inundables, con una afectación de 2,8 millones de personas.

Más precarización laboral, menos cobertura de salud

La marca de agua para el programa económico de La Libertad Avanza es la informalidad laboral que se ubicó en el 43% del total de los trabajadores para el cierre del año pasado. Este guarismo se traduce en un mayor porcentaje de los trabajadores y trabajadora que dejaron de tener una obra social o prepaga por haber sido despedidos o tener una relación laboral precaria.

De acuerdo al último informe sobre las condiciones de vida publicado por el Indec, el 65,4% de las personas contaba al segundo semestre del año pasado con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 34,3% solo poseía cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 10.293.000 personas.

Un año atrás, para el segundo semestre de 2024, las personas con acceso a una prepaga u obra social ascendían al 67,1%, mientras que el 32,8% contaba solamente con cobertura médica a través del sistema público (9.759.000 personas). Entre el segundo semestre de 2024 y el mismo período de 2025, 534.000 personas dejaron de contar con una cobertura médica ya sea prepaga u obra social, recargando su asistencia en el sistema público.

“Este porcentaje es del 33,6% en el caso de las mujeres y del 35,0% en el caso de los varones. Por grupo de edad, se observa que el 45,0% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa situación (contar solamente con el sistema público de salud”, puede leerse en el informe del Indec.

Calidad de vida en condiciones de pobreza

Al segundo semestre del 2025, empeoraeon las condiciones materiales de los sectores considerados pobres (en una medición por ingresos). Dentro de este universo, el 14,5% contaba con una insuficiente calidad de los materiales de su vivienda cuando al segundo semestre de 2024, el guarismo era del 12,6%.

Para diciembre de 2024, del total de las personas bajo la línea de pobreza, un 32,1% de ellas accedía tanto a los servicios de agua, gas, y red cloacal. Para el segundo semestre del 2025, solamente el 28,2% accedía a los tres servicios.