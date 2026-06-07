El paradero de Axel Alejandro González es un completo misterio desde hace más de 20 días. En las últimas horas, la querella que representa a la familia del joven de 21 años solicitó la conformación de una mesa técnica integrada por fuerzas federales, el equipo fiscal especial y representantes de la parte querellante para centralizar información y reforzar el operativo de búsqueda. “La prioridad hoy es encontrar a Axel”, enfatizó la abogada Celeste Segovia.

Segovia explicó que el pedido apunta a coordinar el trabajo de investigación y rastrillaje con participación de organismos nacionales especializados en desaparición de personas. “Queremos participar o le pedimos a la fiscalía que se conforme una mesa técnica donde estén las cuatro fuerzas federales, la fiscalía especial y con participación de la querella para centralizar la información, diagramar en conjunto el plan de búsqueda de Axel”, afirmó.

La letrada integrante de la querella señaló que no existen certezas sobre lo que le ocurrió al chico. Según indicó, Axel fue visto con vida por múltiples testigos durante la madrugada del 17 de mayo, antes de desaparecer en un contexto que, de acuerdo con testimonios y elementos preliminares de la causa, incluyó una presunta persecución policial.

Además, sostuvo que los familiares sufren momentos de profunda angustia e incertidumbre. “La familia hoy está sumamente angustiada, ansiosa por la situación que está viviendo de incertidumbre, de no saber dónde está su hijo, dónde está Axel”, aseguró. En declaraciones para CIUDAD TV, agregó que la madre del joven está “totalmente devastada”, aunque “con una fuerza y una entereza para buscar a su hijo”.

De esta manera, insistió en la necesidad de profundizar los operativos utilizando herramientas tecnológicas del Estado nacional. “Pedimos que se utilicen los recursos tecnológicos con que cuenta el Estado Nacional, que son muchos para estos casos”, afirmó, al mencionar georadares, dispositivos de localización térmica, embarcaciones y otros recursos para revisar zonas ya rastrilladas y ampliar la búsqueda.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 10 millones de pesos. Dicha medida tiene el objetivo de dar con personas que puedan brindar datos fehacientes de la ubicación del joven. Además, amparándose en la Ley N° 26.538 se garantiza la confidencialidad de la persona que aporte información.

Caso Axel González: cuestionamientos a la investigación e hipótesis abiertas

La semana pasada, los siete detenidos fueron imputados por encubrimiento y los agentes investigados fueron trasladados a otra comisaría. Desde la familia de Axel hay desconfianza en la cúpula policial y en el gobierno de Leandro Zdero: según detalló El Diario de la Región, advierten que hay un intento de desviar la atención del caso para no investigar a los agentes sospechosos y encasillar a la desaparición del joven como un “simple conflicto entre civiles” vinculados al narcotráfico o narcomenudeo.

En este marco, Segovia cuestionó las decisiones adoptadas en la etapa inicial de la investigación al considerar que algunos sospechosos podrían haber aportado datos relevantes como testigos y que, al ser imputados, se limitaron las posibilidades procesales de obtener información. Entre los detenidos se encuentran Lorena Gómez, exnovia del joven, Ramón "Kuno" Gómez, su ex suegro; y Sergio Gómez, ex cuñado

Luego, la abogada aclaró que la querella mantiene abiertas todas las hipótesis. “No descartamos participación de civiles en la desaparición de Axel, tampoco descartamos participación de la Policía. No nos casamos con ninguna hipótesis investigativa hasta que Axel no aparezca”, señaló.

“Creo que se cerró inmediatamente una línea investigativa”, sostuvo la abogada, quien además remarcó que desde la querella solicitaron medidas de prueba respecto de agentes de las fuerzas de seguridad que estuvieron involucrados aquella noche. Según indicó, esperan nuevos elementos de cargo a partir del análisis de teléfonos celulares secuestrados, que serían peritados por Gendarmería Nacional. Si bien la apertura de los dispositivos estaba programada para el viernes pasado, finalmente el peritaje no se realizó.