Galería de fotos | El multitudinario último adiós al Indio Solari

Este domingo en Villa Domínico se lleva adelante el velorio del Indio Solari, uno de los últimos referentes de la cultura popular argentina. Miles de personsas se acercaron hasta el poliderpotivo Jose María Gatica para darle el último adiós al cantante e ícono del rock nacional que, por otro lado, se convirtió en una figura endiosada por sus propios seguidores.

La última misa ricotera en fotos de Kaloian Santos