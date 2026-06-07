Este domingo en Villa Domínico se lleva adelante el velorio del Indio Solari, uno de los últimos referentes de la cultura popular argentina. Miles de personsas se acercaron hasta el poliderpotivo Jose María Gatica para darle el último adiós al cantante e ícono del rock nacional que, por otro lado, se convirtió en una figura endiosada por sus propios seguidores.
Galería de fotos | El multitudinario último adiós al Indio Solari
Cientos de miles de fanáticos despiden al Indio Solari en Avellaneda. En calma y con respeto, se le da el último adiós a uno de los más grandes artistas de la historia de la Argentina.
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