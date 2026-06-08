Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 8 al domingo 14 de junio 2026

El catálogo de Netflix mantiene propuestas llamativas, con impacto técnico y narrativo. A continuación, un listado de las producciones que lideran las tendencias de esta semana de junio, entre géneros como la comedia, el drama y los superhéroes, reseñadas con base en el consenso de la crítica especializada.
Películas destacadas en Netflix
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Las damas primero: una comedia de enredo presenta a Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike en un ingenioso experimento satírico en el que el mundo ahora está liderado por las mujeres.
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La cabra que cambió el juego (GOAT): película animada que combina la fábula deportiva y la cultura urbana. Narra la historia de Will Harris, una joven cabra con voz de Caleb McLaughlin y la participación de Stephen Curry, que desafía los prejuicios físicos dentro de una liga animal competitiva.
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Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo: documental biográfico y animado, enfocado en la construcción psicológica de Emiliano Martínez. A través de archivos inéditos y testimonios de su entorno técnico, desglosa su evolución como pilar de la Selección Argentina.
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Criaturas luminosas: adaptación de la aclamada novela de Shelby Van Pelt. Este drama explora la entrañable e inusual amistad entre una mujer en pleno duelo por la pérdida de su hijo y un pulpo gigante del Pacífico extremadamente inteligente.
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Risa y la cabina del viento: drama argentino que destaca por la irrupción actoral de la trapera Cazzu. La trama se sumerge en la marginalidad urbana y el peso del pasado, donde su personaje se convierte en el eje magnético de una historia de redención filial marcada por la incomunicación y la aspereza del entorno.
Series recomendadas en Netflix
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The Boroughs: jubilación rebelde: creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, y producida por los hermanos Duffer. Este drama de ciencia ficción y terror sobrenatural sigue a un grupo de jubilados en el desierto, quienes combaten a una entidad cósmica que les roba el tiempo.
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Las cuatro estaciones (temporada 2): regresa la ácida comedia satírica protagonizada por Tina Fey y Colman Domingo. Los nuevos episodios profundizan en las dinámicas disfuncionales de sus personajes con humor ácido y agudeza crítica.
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Asesinato para principiantes (temporada 2): Emma Myers regresa como Pip Fitz-Amobi en esta adaptación del universo literario de Holly Jackson. Los nuevos episodios abandonan el tono juvenil para profundizar en el desgaste psicológico de la protagonista mientras investiga una desaparición en Little Kilton.
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La historia de mi familia: miniserie dramática de profunda carga emocional centrada en un padre diagnosticado con una enfermedad terminal. La narrativa se enfoca en la reconciliación y la reorganización de los lazos familiares ante la inminencia de la pérdida.
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The WONDERfools: serie surcoreana de fantasía urbana y comedia que introduce a un grupo de ciudadanos comunes con superpoderes defectuosos o impredecibles, enfocada en la burocracia y la cotidianidad comunitaria.