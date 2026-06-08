Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 8 al domingo 14 de junio 2026

El catálogo de Netflix mantiene propuestas llamativas, con impacto técnico y narrativo. A continuación, un listado de las producciones que lideran las tendencias de esta semana de junio, entre géneros como la comedia, el drama y los superhéroes, reseñadas con base en el consenso de la crítica especializada.

Las damas primero: una comedia de enredo presenta a Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike en un ingenioso experimento satírico en el que el mundo ahora está liderado por las mujeres.

La cabra que cambió el juego (GOAT): película animada que combina la fábula deportiva y la cultura urbana. Narra la historia de Will Harris, una joven cabra con voz de Caleb McLaughlin y la participación de Stephen Curry, que desafía los prejuicios físicos dentro de una liga animal competitiva.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo: documental biográfico y animado, enfocado en la construcción psicológica de Emiliano Martínez. A través de archivos inéditos y testimonios de su entorno técnico, desglosa su evolución como pilar de la Selección Argentina.

Criaturas luminosas: adaptación de la aclamada novela de Shelby Van Pelt. Este drama explora la entrañable e inusual amistad entre una mujer en pleno duelo por la pérdida de su hijo y un pulpo gigante del Pacífico extremadamente inteligente.