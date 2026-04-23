Más políticas de género, diversidad y cuidados: PBA apuesta a la capacitación en todo el territorio

La Provincia de Buenos Aires realizó una intensa agenda de trabajo en municipios de la Región Segunda con el objetivo de consolidar políticas públicas de igualdad, fortalecer la presencia territorial y ampliar derechos en cada distrito.

La jornada, encabezada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, comenzó en San Pedro donde se puso en marcha la Red Orgullo junto al intendente Cecilio Salazar. Esta iniciativa busca formar referentes territoriales en diversidad sexual y promover políticas inclusivas en el ámbito local.

"En un contexto nacional de retroceso, donde se desmantelan políticas de género y diversidad, en la Provincia seguimos sosteniendo y fortaleciendo estas agendas con presencia territorial. Ese es nuestro compromiso: construir un futuro con amor, diversidad y más derechos para nuestra comunidad", expresó la ministra Díaz.

Por su parte, el intendente Salazar remarcó la importancia de sostener estas políticas a nivel local: "Con muchísimo esfuerzo y con decisión política hemos mantenido la subsecretaría de género en San Pedro. En Nación cerraron un Ministerio y no solo es cerrar un área: es abandonar a miles de familias".

Articulación en Baradero

La agenda continuó en Baradero, donde Estela Díaz mantuvo una reunión con el intendente Esteban Sanzio y firmó la adhesión del municipio al programa Municipios por la Igualdad, una herramienta provincial destinada a acompañar proyectos con perspectiva de género. La incorporación permitirá profundizar el trabajo que ya se desarrollaba mediante el programa Comunidades sin Violencias, y que posibilitó la conformación de equipos profesionales para el abordaje integral de estas problemáticas.

Durante su visita, la ministra recorrió la Casa de la Mujer, donde funciona un taller textil con participación de más de 150 mujeres. "Sabemos que nadie se salva en soledad. Las mujeres sabemos muy bien de qué se trata eso, porque siempre tejemos redes, encuentros y respuestas ante las necesidades", sostuvo.

La recorrida finalizó en San Andrés de Giles, específicamente en la localidad de Cucullú, donde junto al intendente Miguel Gesualdi se firmó la adhesión al programa Municipios por la Igualdad y se avanzó en el proyecto de construcción de un Salón de Usos Múltiples. El espacio comunitario “Los Únicos Privilegiados son los Niños”, impulsado por organizaciones locales, acompaña a más de 100 niñas, niños y adolescentes mediante apoyo escolar, actividades recreativas y acciones orientadas a la erradicación del trabajo infantil.

La agenda concluyó con una reunión institucional para continuar con las articulaciones políticas vinculadas a género, diversidad y cuidados. "Se continuará impulsando la gestión territorial que promueve la igualdad, acompaña a los municipios y consolida las políticas públicas que mejoran la vida de las y los bonaerenses", concluyó Díaz.