Crisis hídrica: La Rioja avanza con obras para mejorar el acceso al agua en el interior

El Gobierno de La Rioja avanza con obras para reforzar el servicio de agua en el interior, entre ellas la construcción de una nueva perforación en Vichigasta, departamento Chilecito, con el objetivo de mejorar la distribución y asegurar el acceso en un contexto de emergencia hídrica.

En este marco, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, señaló que las lluvias recientes superaron la media anual de 425 milímetros y advirtió que podrían registrarse nuevas precipitaciones antes de fin de año, en un escenario que combina alivio puntual con persistentes desafíos estructurales en el abastecimiento.

Además, el funcionario señaló: “Todavía nos queda la mitad del año. Esto no quiere decir que vaya a repercutir en el mejoramiento de las napas, ya que lleva años que toda esta agua se infiltre y llegue a las napas subterráneas, de donde extraemos el recurso mediante perforaciones. Por eso, el agua que tenemos debemos cuidarla para que perdure en el tiempo. Cuanto mayor sea la recarga de nuestro acuífero, mayores serán las posibilidades de contar con agua”.

Por otro lado, especificó que, por iniciativa del gobernador Quintela, el trabajo del Ministerio de Agua y Energía es constante. Destacó que se realizaron obras importantes y trascendentales que perduran en el tiempo y permiten solucionar la falta de agua en distintos puntos de la provincia. Además, indicó que los trabajos continúan sin interrupciones, pese a tratarse de un año difícil y con limitaciones de recursos económicos. En ese sentido, remarcó que se avanza con los proyectos previstos para dar respuesta a los problemas de escasez de agua y baja presión. Acotó que estuvo realizando tareas de supervisión desde la obra en Talamuyuna.

Scaglioni explicó que integran las perforaciones para evitar cortes cuando una falla. Señaló que en Vichigasta finalizan una nueva perforación y que avanzarán con un acueducto hacia los barrios altos, y agregó que la semana próxima iniciarán el entubado para ponerla en funcionamiento.

También señaló que trabajaron en Punta de los Llanos en la reparación de un sistema de rebombeo para mejorar la presión en la red. Finalmente, indicó que se realizan tareas en toda la provincia para preparar el sistema de cara al verano y sostuvo que se vienen resolviendo problemas de larga data.

La Rioja registró lluvias récord y ya superó la media anual en tres meses

El referente del Servicio Meteorológico Nacional en La Rioja, Sergio Morán, confirmó que la provincia atraviesa un año climático atípico y adelantó que el otoño seguirá con temperaturas y lluvias por encima de lo normal.

“Vamos a tener temperaturas más de lo normal y precipitaciones más de lo normal. Hasta mayo vamos a seguir así”, señaló Morán, al describir el panorama.

El especialista remarcó que las intensas lluvias registradas durante el verano ya permitieron superar el promedio anual de precipitaciones. Según detalló, en lo que va de 2026 ya se acumularon alrededor de 410 milímetros, cuando la media histórica anuales de 367 milímetros.

“Ya se rompió el récord anual. Todo lo que llueva de acá en más en 2026 será parte de un nuevo récord”, explicó, al tiempo que recordó que la última marca similar se había registrado hace aproximadamente 30 años.

Si bien calificó a las lluvias como “una bendición” en términos generales, también advirtió sobre las consecuencias negativas que dejaron en distintos sectores de la Capital y el interior, con episodios de precipitaciones intensas que provocaron daños materiales.

En cuanto a las temperaturas, Morán anticipó un comportamiento irregular: días con registros elevados, incluso con características casi veraniegas, combinados con mañanas y noches frescas. “Hasta el viernes vamos a tener máximas de 23 grados, pero desde el sábado van a empezar a subir”, indicó.

El pronóstico indica un 2026 con eventos climáticos extremos en la provincia, por lo que se mantiene la alerta ante posibles lluvias intensas y su impacto en la vida cotidiana y la infraestructura.