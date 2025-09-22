Salud, educación y corredores viales: Insfrán inauguró obras clave para el desarrollo del oeste formoseño

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inició este lunes una extensa gira por el oeste de la provincia, donde dejó inauguradas varias obras públicas de gran importancia. La recorrida abarcó los departamentos Ramón Lista, El Portillo, El Chorro y Teniente Fragas, con un cronograma que refleja la continuidad de las políticas de infraestructura del Modelo Formoseño, en contraposición al desfinanciamiento de la obra pública que impulsa el Gobierno nacional.

La agenda del lunes se inició en el Departamento Ramón Lista, con un encuentro con vecinos en la comunidad de Santa Teresa. Luego, viajó a la María Cristina y a ñas Lote 8, Insfrán encabezó la inauguración de dos centros de salud totalmente equipados con consultorios médicos, odontológicos y tocoginecológicos. Además tiene farmacia, sala de vacunación, sector de emergencias con acceso de ambulancias y salas de internación.

Al mediodía, en El Potrillo, se estrenó el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), que contará con salas para niños y niñas de 2, 3 y 4 años, lactario, comedor, patios cubiertos y espacios adaptados para personas con movilidad reducida. Más tarde, en San Martín, el mandatario habilitó la EPES N° 537 con modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que dispone de aulas, cocina, sanitarios y espacios comunes adecuados para el desarrollo educativo de la comunidad.

La inversión de la provincia como base del desarrollo

Durante la tarde, en El Chorro, el mandatario formoseño dejó inaugurada la nueva Ruta Provincial N° 40, que vincula a Teniente Fraga (Departamento Matacos, sobre la Ruta Nacional 81) con diversas localidades del Ramón Lista, lo que mejorará la conectividad vial y la integración territorial.

La jornada concluyó al final de la tarde en Teniente Fraga, con la entrega de otro centro de salud con salas de clínica, pediatría y odontología, además de vivienda para personal sanitario, estacionamiento de ambulancias y servicios complementarios.

Más obra pública, más beneficios para los formoseños

El gobernador Gildo Insfrán inauguró también la semana pasada una serie de obras en la ciudad de Formosa, entre las que se destacó la nueva planta de tratamiento cloacal, el colector máximo y otras obras complementarias en el barrio El Porvenir de la Jurisdicción Cinco. La habilitación de estas obras se realizó el jueves por la tarde y estuvo acompañado por autoridades provinciales y los vecinos del barrio.

Además, como parte de la jornada, Insfrán también inauguró las obras de refacción y ampliación de la Residencia de Adultos Mayores. El evento de inauguración de la residencia incluyó un corte de cintas y el descubrimiento de una placa. El acto central contó con la presencia de varias figuras políticas, como la candidata y actual diputada nacional Graciela de la Rosa, el subsecretario de Gobierno municipal Fabián Cáceres, y el intendente de Formosa, Jorge Jofré.