Insfrán refuerza el sistema sanitario de Formosa con obras claves: "Nuestro modelo continuará firme"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este viernes la inauguración de la obra de refacción y ampliación del centro de salud del barrio Villa Hermosa de la ciudad capital, ubicada en avenida Napoleón Uriburu al N°1568.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario formoseño publicó: "Esta obra beneficiará a los vecinos y vecinas del barrio y de zonas aledañas, quienes contarán con los servicios, equipamiento y comodidades para una mejor prevención y atención de la salud".

Bajo esta línea, Insfrán aseguró que el sistema sanitario formoseño "se sigue fortaleciendo, con infraestructura, tecnología y profesionalización del personal, para brindar los mejores servicios a la población en todo el territorio provincial". Destacó, por otra parte, la importancia del primer nivel de atención, ya que "resuelve gran parte de las afecciones, a partir de la prevención, detección temprana y pronta respuesta".

"A pesar del contexto nacional adverso, nuestro Modelo provincial continuará su marcha firme, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los formoseños y formoseñas, vivan donde vivan", concluyó el gobernador en su mensaje.

Durante la inauguración estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el presidente previsional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el intendente capitalino, Jorge Jofré; el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez; legisladores nacionales y provinciales, ministros y ministras del Gabinete, así como demás autoridades del Poder Ejecutivo.

"Tiene fecha de vencimiento": Insfrán sobre el Gobierno nacional

Durante la jornada del jueves, el gobernador encabezó la inauguración de obras públicas en la ciudad capital. Durante su discurso, cuestionó con dureza la postura del Gobierno nacional respecto a los vetos rechazados en el Congreso. “Nos entristece que el presidente no acepta y no ve la realidad, y busca culpables”, señaló el mandatario durante el acto.

El miércoles, la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento a las universidades. Ahora los proyectos pasarán al Senado, donde la oposición cuenta con los números para ratificarlos. En este contexto, Insfrán subrayó: “El presidente dice que el déficit cero es innegociable. Nosotros tenemos superávit fiscal y vamos a cumplir 23 años. Pero es un superávit con la gente adentro, realizando obras y hechos que benefician a nuestra población”.

Tras la derrota de La Libertad Avanza en los comicios de la provincia de Buenos Aires, el gobernador cuestionó la reacción del presidente. “Todos los que votamos en contra o estamos en contra de su política, somos golpistas. Cuando el Congreso de la Nación rechaza un veto con mayoría, nos trata de golpistas. ¿Quién es el que no es verdaderamente democrático?”, lanzó.