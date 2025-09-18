Luego del revés en el Congreso, Insfrán apuntó contra el gobierno de Milei: “Tiene fecha de vencimiento”

En el marco de nuevas inauguraciones en la provincia, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, cuestionó con dureza la postura del Gobierno nacional respecto a los vetos rechazados en el Congreso. “Nos entristece que el presidente no acepta y no ve la realidad, y busca culpables”, señaló el mandatario durante el acto.

El miércoles, la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento a las universidades. Ahora los proyectos pasarán al Senado, donde la oposición cuenta con los números para ratificarlos. En este contexto, Insfrán subrayó: “El presidente dice que el déficit cero es innegociable. Nosotros tenemos superávit fiscal y vamos a cumplir 23 años. Pero es un superávit con la gente adentro, realizando obras y hechos que benefician a nuestra población”.

Tras la derrota de La Libertad Avanza en los comicios de la provincia de Buenos Aires, el gobernador cuestionó la reacción del presidente. “Todos los que votamos en contra o estamos en contra de su política, somos golpistas. Cuando el Congreso de la Nación rechaza un veto con mayoría, nos trata de golpistas. ¿Quién es el que no es verdaderamente democrático?”, lanzó.

En cuanto a los acuerdos que la Casa Rosada busca con algunos mandatarios provinciales, Insfrán fue tajante: “Este gobernador no se presta, no se alquila, ni mucho menos se compra. Tengo un solo mandante, que es el pueblo de Formosa. Vamos a seguir luchando desde este costado norte para que el peronismo, o un gobierno de unidad nacional, vuelva a conducir el destino de los argentinos, porque este Gobierno ya tiene fecha de vencimiento”.

Finalmente, convocó a la militancia a mostrar fortaleza en las urnas: “El 26 tenemos que demostrarle al país que en Formosa el peronismo está unido y que unido es invencible”, concluyó.

Más obras para el pueblo formoseño

El gobernador visitó este jueves el barrio El Porvenir de la ciudad capital, donde dejó inauguradas dos importantes obras para la comunidad: la refacción y ampliación de la Residencia de Adultos Mayores y una planta de tratamiento cloacal con su colector máximo y obras complementarias.

La Residencia de Adultos Mayores se levanta en un predio de 429 metros cuadrados, de los cuales se intervinieron 200 metros cuadrados, sumando así las áreas refaccionadas y ampliadas. El objetivo es garantizar mejores condiciones de atención y comodidad para los residentes.

En tanto, la nueva planta de tratamiento de aguas residuales y el colector máximo cloacal representan un proyecto innovador impulsado por el Gobierno provincial. Estas obras fueron diseñadas para optimizar la gestión del agua residual: los afluentes de los sectores que cuentan con servicio de cloacas en la Jurisdicción Cinco son derivados a estaciones de bombeo y desde allí trasladados hacia un punto de recolección donde reciben un proceso de purificación.