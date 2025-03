La Rioja sufre la motosierra de Milei: cómo afectó la paralización de la obra pública en el sector de la construcción

En el marco del declive económico que vive el país por la política de ajuste del Gobierno nacional, la industria de la construcción en la provincia de La Rioja atraviesa una de sus más profundas crisis. Esto se debe, principalmente, a la desfinanciación de la obra pública nacional, la cual forma parte de una de las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei.

Al respecto, el interventor de la UOCRA – La Rioja, Sebastián Di Fiori, en diálogo con Radio La Torre lamentó la actual situación y aseguró: "En 2022, llegamos a tener 15.000 trabajadores en la provincia, siendo la jurisdicción con más empleo en la construcción por cantidad de habitantes. Hoy, apenas alcanzamos los 2.500".

El dirigente explicó que la situación se agrava no solo por la paralización de las obras públicas, sino también se detecta una gran falta de inversión privada. En esa línea, remarcó que las provincias "tardan entre seis y siete meses en sentir el impacto de los ajustes económicos. En La Rioja, la caída ya es evidente. Otras partes del país, como el sur y el norte argentino, también están en una situación desesperante".

Las obras paralizadas en la provincia

Según el interventor, uno de las obras importantes para La Rioja es el distribuidor vial del Chacho, el cual más allá de las promesas que realizó diputado nacional Martín Menem de impulsar 15 nuevas obras, aún no se concreta y los trabajadores tienen incertidumbre sobre qué pasará. "Hoy me encontré con las primeras seis bajas", informó el dirigente y aseguró: "Los muchachos están preocupados porque no saben si podrán ser reasignados a otros proyectos".

Asimismo, para responder a la actual situación la UOCRA envió un petitorio dirigido al Gobierno Nacional para exigir la reactivación de la obra pública. "Se juntaron firmas y se envió una nota formal. Esta semana viajaré a Buenos Aires para entregarla a Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA a nivel nacional, quien la hará llegar a las autoridades correspondientes", detalló Di Fiori.

El interventor, finalmente, adelantó que la CGT prepara un paro general para el 10 de abril y concluyó: "Nosotros los trabajadores estamos perdiendo derechos. La necesidad de trabajar está por encima de cualquier disputa política. No queremos que nos regalen nada, solo queremos empleo".

La provincia finaliza obras interrumpidas por Nación

El Gobierno de La Rioja, liderado por Ricardo Quintela, tomó la decisión de finalizar con los proyectos de los programas de vivienda, que fueron interrumpidos por la gestión del presidente Javier Milei. Esta medida se tomó ante la derogación de programas de vivienda nacionales, como Casa Propia, Casa Activa, Procrear y Reconstruir, que habían sido iniciados previamente.

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social de la provincia, Ariel Puy Soria, confirmó que se completarán todas las obras ya iniciadas, a pesar de la paralización de los envíos de recursos federales. La interrupción de los fondos nacionales generó un grave impacto en el sector de la construcción en La Rioja. Según el ministro Puy Soria, las empresas constructoras se encuentran al borde de la quiebra, y el número de trabajadores registrados en la UOCRA disminuyó drásticamente.

Esta situación fue provocada por el incumplimiento de las obligaciones de la Nación, que dejó de certificar y pagar a las empresas adjudicatarias, lo que a su vez impidió que éstas pudieran pagar a sus obreros. A pesar de las dificultades económicas, el Gobierno provincial se comprometió a continuar con las obras y a adjudicar las viviendas a las familias que las necesitan.