Efecto motosierra: desde La Rioja advierten que el ajuste de Milei pone en riesgo una obra clave para la provincia

Debido a la falta de transferencias por parte de Nación, junto a la decisión de paralizar toda la obra pública, desde la provincia de La Rioja denunciaron que los obreros que trabajan en la obra del Distribuir Vial de la Rotonda del Chacho no cobran su salario desde el jueves, por lo que se encuentra en peligro su continuidad.

Sebastián Di Fiori, interventor de UOCRA provincial, expresó: “Estamos a lunes, el jueves tendrían que haber pagado y hay retraso de pago y otro montón de reclamos”. Esta obra se desarrolla con fondos que envía el gobierno nacional y es desarrollada por Paolini como así también por la empresa subcontratista Pyramik.

“Es una obra que nos trae dolores de cabeza por esta pelea que no sabes porque el gobierno nacional dice que paga, Paolina dice que pagan en tiempo y forma, la subcontratista también, pero los fondos no están. Los trabajadores están sin cobrar, a mi no me importa quien tiene la responsabilidad, necesito que les paguen a los trabajadores”, concluyó Di Fiori.

Cómo perjudicó la motosierra de Milei a las obras públicas

En 2024, las jubilaciones, las transferencias de Nación a las provincias y la obra pública fueron factores clave para lograr un resultado fiscal positivo. Sin embargo, la decisión de reducir drásticamente la inversión en infraestructura tuvo un impacto profundo en las provincias. Durante los primeros diez meses del año, la ejecución en obra pública nacional cayó un 24% en términos nominales y un 83% en valores reales en comparación con 2023.

La inversión real directa (IRD), que incluye proyectos de edificación, infraestructura y mejoras significativas, es esencial para fortalecer la capacidad productiva del país. A diferencia de las transferencias realizadas por el Gobierno Nacional a las provincias, la IRD es gestionada centralmente por organismos nacionales. Esta modalidad busca garantizar el desarrollo equitativo en todo el territorio, pero el ajuste presupuestario evidenció disparidades significativas.

El impacto del ajuste varió considerablemente entre las provincias. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires fueron las jurisdicciones con mayores montos recibidos, también registraron caídas reales del 82% y 89%, respectivamente. Por otro lado, La Rioja recibió solo $1.352 millones durante 2024, lo que representa una contracción real del 97%, ubicándola como la provincia más afectada.

De manera similar, San Luis se posicionó entre las más perjudicadas, con una caída real del 94%. Estas cifras contrastan con el desempeño de provincias como Jujuy y Tierra del Fuego, que lograron minimizar el impacto inflacionario con reducciones reales menores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente).

La inversión nacional también mostró diferencias significativas según la categoría. Los recursos asignados a proyectos de alcance interprovincial cayeron un 81% en términos reales, mientras que las inversiones nacionales se contrajeron un 72%. Dentro de esta última categoría, más del 70% de los fondos se destinaron a la Dirección Nacional de Vialidad, principalmente en el mantenimiento de redes y corredores viales.

La Rioja no solo recibió los menores recursos de todo el país, sino que su contracción del 97% resalta la magnitud de la crisis que enfrenta. La falta de inversión nacional en infraestructura tiene un impacto directo en la generación de empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida de los riojanos. Proyectos esenciales para la provincia quedaron paralizados, agravando las desigualdades estructurales.