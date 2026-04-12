Ataque aéreo de fuerzas Nigeria impacta un mercado, autoridades reportan 200 muertos

Al menos 200 personas habrían muerto después de que aviones militares nigerianos bombardearan un mercado local mientras perseguían a militantes islamistas en el noreste del país, informaron el domingo un concejal de la zona y residentes.
La Fuerza Aérea de Nigeria afirmó que había abatido a militantes de Boko Haram en el eje de Jilli, en el estado de Borno, pero en un comunicado facilitado a Reuters el domingo no mencionó haber bombardeado un mercado. No respondió a nuevas solicitudes de comentarios.
El ataque se produjo el sábado por la noche en una aldea de Yobe, en la frontera con Borno, epicentro de una insurgencia de larga duración que ha dejado miles de muertos y desplazado a millones más.
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Lawan Zanna Nur Geidam, concejal y jefe tradicional del distrito de Fuchimeram, en Geidam (Yobe), declaró a Reuters que los heridos estaban siendo trasladados a hospitales de Yobe y Borno.
"Es un incidente muy devastador en el mercado de Jilli. Mientras hablo con usted, más de 200 personas han perdido la vida a causa del ataque aéreo en el mercado", afirmó en una entrevista telefónica.
Otros tres residentes y un funcionario de una agencia humanitaria internacional confirmaron el ataque y el probable número de víctimas mortales.
Con información de Reuters