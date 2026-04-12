Al menos 200 personas habrían muerto después de que ‌aviones militares nigerianos ‌bombardearan un mercado local mientras perseguían a militantes islamistas en el noreste del país, informaron el domingo un concejal de la zona y residentes.

La Fuerza Aérea de Nigeria afirmó ​que había ⁠abatido a militantes de Boko ‌Haram en el eje de ⁠Jilli, en el estado ⁠de Borno, pero en un comunicado facilitado a Reuters el domingo no mencionó ⁠haber bombardeado un mercado. No ​respondió a nuevas solicitudes ‌de comentarios.

El ataque se ‌produjo el sábado por la ⁠noche en una aldea de Yobe, en la frontera con Borno, epicentro de una insurgencia de larga ​duración ‌que ha dejado miles de muertos y desplazado a millones más.

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Lawan Zanna Nur Geidam, concejal y jefe tradicional del distrito de ⁠Fuchimeram, en Geidam (Yobe), declaró a Reuters que los heridos estaban siendo trasladados a hospitales de Yobe y Borno.

"Es un incidente muy devastador en el mercado de Jilli. Mientras hablo con usted, ‌más de 200 personas han perdido la vida a causa del ataque aéreo en el mercado", afirmó en una entrevista telefónica.

Otros tres residentes y un ‌funcionario de una agencia humanitaria internacional confirmaron el ataque y el probable número ‌de víctimas ⁠mortales.

Con información de Reuters