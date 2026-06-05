NASA revoca orden de alerta de evacuación para astronautas en estación espacial

FOTO DE ARCHIVO: Foto de la NASA de paneles solares en el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional y una parte azul y blanca de la Tierra

​La NASA informó el viernes que una fuga de aire cada vez más grave a bordo de la Estación Espacial Internacional obligó a cinco ‌astronautas a refugiarse y prepararse para ‌la evacuación durante cerca de dos horas, mientras Rusia intentaba reparar una grieta en la parte del laboratorio orbital que le corresponde.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 en la estación —dos estadounidenses, un francés y un cosmonauta ruso—, junto con otro estadounidense, recibieron órdenes del control de misión a las 13:04 GMT de entrar en su nave Crew Dragon, construida por SpaceX y acoplada a la estación, según ​informó la portavoz de ⁠la NASA, Bethany Stevens.

La NASA revocó esa orden unas dos horas más tarde ‌y comunicó a los astronautas que podían regresar a la estación ⁠mientras examina junto a sus homólogos rusos la ⁠velocidad de la fuga de aire.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos, los dos principales operadores de la EEI, llevan meses debatiendo sobre la causa y ⁠las posibles soluciones a las pequeñas fugas de aire en el módulo ​de servicio ruso Zvezda, un laboratorio clave del tamaño de ‌un campo de fútbol donde los astronautas ‌viven y trabajan.

Roscosmos afirmó que sus expertos detectaron dos fugas, pero que ⁠no suponían una amenaza inmediata para la tripulación. La primera fuga se selló rápidamente y se estaban llevando a cabo los preparativos para sellar la segunda, indicó, añadiendo que no había ninguna amenaza para los sistemas de la nave espacial.

Las ​fugas de aire ‌han sido relativamente leves en los últimos meses, pero el viernes se intensificaron, pasando de una libra de aire al día a dos, según un alto funcionario de la NASA que pidió no ser identificado.

La EEI alberga en la actualidad a siete astronautas de dos misiones, incluidos ⁠los integrantes de la Crew-12 -los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway de la NASA, la francesa Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev-, que llegaron en febrero.

La otra tripulación, formada por el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev, llegó en noviembre.

Kud-Sverchkov y Mikayev, que no ejecutaron los procedimientos de evacuación, tenían previsto utilizar una sierra para acceder a una zona donde ‌creen que pueden llegar a la grieta por la que se escapa el aire, según el funcionario de la NASA.

Los responsables de la NASA no están de acuerdo con este método, según el funcionario, lo que llevó al control de la misión en Houston a ordenar procedimientos de refugio.

Stevens dijo que la NASA revocó la orden más ‌tarde y comunicó a los astronautas que podían regresar a la estación espacial una vez que Roscosmos suspendiera sus esfuerzos por reparar la grieta. "Esperamos trabajar con Roscosmos en un ‌enfoque colaborativo para abordar ⁠las fugas", afirmó.

Las órdenes de refugio son poco frecuentes en la EEI, aunque en los últimos años se han activado debido a ​fragmentos de basura espacial que amenazaban con colisionar y a pequeños cambios en las tasas de fuga de aire. Los astronautas nunca han tenido que evacuar la estación en sus 27 años de historia.

(Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)