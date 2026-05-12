Desde Formosa criticaron el ajuste universitario de Milei y alertaron por la salida de científicos: “Está destruyendo el futuro"

En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, la cuarta realizada durante el gobierno de Javier Milei, distintos sectores de la comunidad académica vuelven a movilizarse para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar los recortes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo nacional. La convocatoria se desarrolla en un escenario atravesado por la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, la emigración de científicos y el aumento de la deserción estudiantil en universidades públicas de todo el país.

En ese contexto, el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracciole, se refirió a la jornada de protesta y expresó preocupación por la situación que atraviesan las casas de altos estudios. En diálogo con Agenfor, sostuvo: “Es muy triste lo que está ocurriendo en las universidades nacionales, emblema de la movilidad social ascendente y tal vez la política de Estado más sostenida desde la gratuidad establecida por Juan Domingo Perón en 1949”.

El rector formoseño se solidarizó con los trabajadores de las Universidades nacionales y expresó: “Nosotros dependemos del presupuesto provincial y por ello nuestra situación es opuesta a lo que ocurre a nivel nacional. Pero formamos parte del sistema universitario nacional y, por ello, no podemos dejar de solidarizarnos con nuestros compañeros y compañeras”.

Muracciole también apuntó con dureza contra el Ejecutivo nacional y cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Milei incumple una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso y respaldada además por dos fallos judiciales. No veo a ningún opositor de Formosa, que se llena la boca hablando de división de Poderes, denunciar esta grave actitud del Ejecutivo frente al Poder Legislativo y Judicial”, sostuvo.

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca consideró además que la política económica del Gobierno nacional prioriza a los sectores de mayor poder adquisitivo por sobre el financiamiento educativo. “Lo que refleja esta situación es que el Gobierno nacional prefiere privilegiar a los ricos y castigar a las grandes mayorías”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el Estado resignó recursos a partir de medidas como la reducción de impuestos a sectores concentrados, la eliminación del Impuesto País y la baja de retenciones al campo. Según indicó, esos recursos representan cerca del 1,5% del PBI y beneficiaron principalmente a grandes patrimonios, exportadores y corporaciones financieras.

Muracciole remarcó que ese porcentaje “equivale a seis veces lo que costaría cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”, cuyo impacto fue estimado en el 0,23% del PBI por la Oficina de Presupuesto del Congreso. “Es decir que plata hay”, sostuvo, y concluyó con fuertes críticas al ajuste sobre las universidades públicas: “Lo que falta es sentido de vergüenza por parte de los funcionarios nacionales que ajustan a la educación”.

Críticas al ajuste universitario y advertencias por la fuga de científicos

El rector también alertó sobre el impacto del ajuste en el sistema científico nacional y advirtió que alrededor de 5.700 investigadores habrían abandonado el país para continuar sus carreras en destinos como Brasil, Chile y distintos países de Europa. Según planteó, se trata de profesionales formados durante más de dos décadas con inversión pública argentina.

En esa línea, cuestionó las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional y aseguró que “el recorte en ciencia y técnica ronda los 600 mil millones de pesos, el más importante de la historia”. Al mismo tiempo, comparó esa cifra con la pérdida de recaudación derivada de la baja de impuestos a los autos de lujo. “El Estado nacional está destruyendo el sistema científico y expulsando investigadores para que el 0,1% más rico del país pueda ahorrarse unos pesos cuando compre vehículos de más de 150 millones. Una verdadera locura”, afirmó.

Muracciole también se refirió a la situación de las Becas Progresar y sostuvo que los montos permanecen congelados desde 2023, lo que habría generado una pérdida superior al 80% del poder adquisitivo de la asistencia económica. Además, advirtió que cerca de 500 mil estudiantes quedaron fuera del programa como consecuencia de los recortes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo nacional.

Ajuste presupuestario y pérdida salarial en las universidades

Muracciole advirtió que el recorte aplicado por el Gobierno nacional sobre los gastos de funcionamiento universitario ronda el 57% y aseguró que eso afecta el funcionamiento diario de las casas de estudio. Según explicó, la situación pone en riesgo el pago de servicios básicos como luz y gas, además de la compra de insumos de laboratorio, reactivos y materiales administrativos.

Sobre los salarios, sostuvo que docentes y no docentes universitarios perdieron cerca del 34% de poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Detalló además que en 2024 los aumentos salariales quedaron 30 puntos por debajo de la inflación, en 2025 estuvieron 12 puntos abajo y que en lo que va de 2026 los incrementos alcanzan apenas el 4%, frente a una inflación superior.

En contraste, el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca afirmó que los salarios de docentes y no docentes de esa institución evolucionan según los aumentos otorgados por el gobernador Gildo Insfrán a la administración pública provincial. En ese sentido, aseguró que desde diciembre de 2023 los trabajadores de la UPLaB acumulan una mejora salarial 42% mayor que la registrada en las universidades nacionales.