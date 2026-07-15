El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste a una conferencia de prensa sobre asuntos de política nacional y exterior en Berlín, Alemania.

El ​canciller alemán, Friedrich Merz, hizo un llamado a los seguidores del partido de extrema derecha Alternativa para ‌Alemania (AfD) para que juzguen ‌a su Gobierno por sus méritos, de cara a las elecciones de septiembre, que podrían llevar a la AfD al poder a nivel regional por primera vez.

"Me dirijo también a los votantes de la AfD para decirles: 'fíjense bien'", afirmó Merz en una rueda de prensa, instando ​a los votantes ⁠a no limitarse a las redes sociales a la ‌hora de informarse. "Nos esforzamos por preservar la ⁠libertad y la paz de este ⁠país. Nos esforzamos por mejorar la situación económica".

También señaló que es urgente que la Unión Europea entable un diálogo con ⁠China para abordar lo que, según él, es ​un yuan subvalorado de forma artificial.

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En un ‌panorama político nacional cada vez ‌más fragmentado, los conservadores de Merz van por detrás ⁠de la AfD en las encuestas nacionales y se enfrentan a la posibilidad de que la extrema derecha obtenga la mayoría y, posiblemente, llegue al poder en ​el estado ‌oriental de Sajonia-Anhalt en septiembre.

En una rueda de prensa de 90 minutos celebrada en Berlín, en la que apenas hubo anuncios nuevos, Merz destacó el historial de su Gobierno a la hora ⁠de impulsar reformas para estimular el crecimiento en la mayor economía de Europa, pero se enfrentó repetidamente a preguntas sobre la AfD.

"Hacemos lo que hacemos hoy por nuestro país, y lo hacemos sobre todo para dar a nuestros hijos y nietos la oportunidad de vivir tan bien, con tanta libertad y ‌en tanta paz como nosotros hemos tenido el gran privilegio de hacerlo en Alemania durante los últimos 70, 75 u 80 años", afirmó.

Merz reiteró que su partido no romperá el llamado "cortafuegos", es decir, el tabú que impide a los ‌partidos mayoritarios formar coaliciones o cooperar con la AfD.

Asimismo, restó importancia a la posibilidad de que Alemania flexibilice aún más sus ‌normas sobre deuda, ⁠ya que esto requeriría el apoyo de diputados de la oposición, entre los que podrían ​figurar la AfD o el partido de extrema izquierda Die Linke.

Con información de Reuters