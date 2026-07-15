Merz se dirige a los votantes de la AfD antes de las decisivas elecciones regionales alemanas

El canciller alemán, Friedrich Merz, hizo un llamado a los seguidores del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) para que juzguen a su Gobierno por sus méritos, de cara a las elecciones de septiembre, que podrían llevar a la AfD al poder a nivel regional por primera vez.
"Me dirijo también a los votantes de la AfD para decirles: 'fíjense bien'", afirmó Merz en una rueda de prensa, instando a los votantes a no limitarse a las redes sociales a la hora de informarse. "Nos esforzamos por preservar la libertad y la paz de este país. Nos esforzamos por mejorar la situación económica".
También señaló que es urgente que la Unión Europea entable un diálogo con China para abordar lo que, según él, es un yuan subvalorado de forma artificial.
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En un panorama político nacional cada vez más fragmentado, los conservadores de Merz van por detrás de la AfD en las encuestas nacionales y se enfrentan a la posibilidad de que la extrema derecha obtenga la mayoría y, posiblemente, llegue al poder en el estado oriental de Sajonia-Anhalt en septiembre.
En una rueda de prensa de 90 minutos celebrada en Berlín, en la que apenas hubo anuncios nuevos, Merz destacó el historial de su Gobierno a la hora de impulsar reformas para estimular el crecimiento en la mayor economía de Europa, pero se enfrentó repetidamente a preguntas sobre la AfD.
"Hacemos lo que hacemos hoy por nuestro país, y lo hacemos sobre todo para dar a nuestros hijos y nietos la oportunidad de vivir tan bien, con tanta libertad y en tanta paz como nosotros hemos tenido el gran privilegio de hacerlo en Alemania durante los últimos 70, 75 u 80 años", afirmó.
Merz reiteró que su partido no romperá el llamado "cortafuegos", es decir, el tabú que impide a los partidos mayoritarios formar coaliciones o cooperar con la AfD.
Asimismo, restó importancia a la posibilidad de que Alemania flexibilice aún más sus normas sobre deuda, ya que esto requeriría el apoyo de diputados de la oposición, entre los que podrían figurar la AfD o el partido de extrema izquierda Die Linke.
Con información de Reuters