Monedas latinoamericanas cotizan dispares y bolsas caen ante preocupaciones por Oriente Medio

Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el lunes, mientras que las bolsas caían, en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
* El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parecía estar en peligro el lunes, después de que Washington anunció que había apresado un buque de carga iraní que intentaba burlar su bloqueo y Teherán prometió tomar represalias, negándose por el momento a participar en nuevas conversaciones de paz.
* La renovada tensión colocaba bajo presión a activos de riesgo a nivel general, con Wall Street cayendo, al igual que el índice dólar, mientras que los precios del petróleo subían con fuerza.
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* "Anticipamos que retorne un sentimiento de cautela ante el aparente estancamiento en esfuerzos diplomáticos para estabilizar la situación en Medio Oriente, previo al vencimiento del alto al fuego de este martes por la noche", dijo la correduría BX+ en un reporte.
* "Esto, luego de que el fin de semana los EE. UU. capturaran un buque iraní en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán reimpuso su propio bloqueo a la vía marítima y amagó con no enviar representantes a las próximas negociaciones en Paquistán", agregó.
* El peso mexicano bajaba un 0,23%, a 17,3331 unidades por dólar, tras acumular una ligera alza la semana pasada; mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, cedía un 0,46%, a 69.505,68 puntos.
* "Hoy, el peso se alinea con la mayoría de las divisas de economías emergentes que retroceden frente al dólar, afectadas por las renovadas tensiones geopolíticas en Medio Oriente y un menor apetito por activos de mayor exposición al riesgo", dijo la correduría Monex en un reporte.
* En México, los ojos también están puestos en la visita del representante comercial, Jamieson Green, en el marco de las conversaciones para la revisión del TMEC.
* El real brasileño descendía un 0,11% a 4,9836 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa retrocedía un 0,13% a 195.478 puntos.
* El peso chileno retrocedía un 0,48%, a 879,70/880,00 unidades por dólar, en línea con la mayoría de sus pares de la región en medio de un aumento en la aversión a los activos de riesgo. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,52%, a 11.369,96 puntos, luego de una leve alza previa.
* El peso colombiano, en tanto, se apreciaba un 0,17%, a 3.578 unidades por dólar, un nuevo máximo desde marzo del 2021; mientras que en el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa retrocedía un 0,52%, a 2.289,899 puntos.
* El peso argentino interbancario cotizaba estable en torno a las 1.364 unidades por dólar y los negocios a futuro se pactaban 1.590 unidades para la liquidación a diciembre. El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires caía un 0,23%, tras acumular una baja del 3,65% la semana pasada.
* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06%, a 3,4340/3,4350 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,21%, a 1.351,61 puntos.
Con información de Reuters