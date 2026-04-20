Monedas latinoamericanas cotizan dispares y bolsas caen ante preocupaciones por Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración de billetes de dólar estadounidense

​Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el lunes, mientras que las bolsas caían, en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones entre Estados ‌Unidos e Irán.

* El alto ‌el fuego entre Estados Unidos e Irán parecía estar en peligro el lunes, después de que Washington anunció que había apresado un buque de carga iraní que intentaba burlar su bloqueo y Teherán prometió tomar represalias, negándose por el momento a participar en nuevas conversaciones de paz.

* La renovada tensión colocaba bajo presión a activos de riesgo a nivel general, con Wall Street cayendo, al igual que el índice dólar, ​mientras que los precios ⁠del petróleo subían con fuerza.

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* "Anticipamos que retorne un sentimiento de cautela ante el ‌aparente estancamiento en esfuerzos diplomáticos para estabilizar la situación en Medio ⁠Oriente, previo al vencimiento del alto al fuego ⁠de este martes por la noche", dijo la correduría BX+ en un reporte.

* "Esto, luego de que el fin de semana los EE. UU. capturaran un buque iraní en ⁠el estrecho de Ormuz, mientras que Irán reimpuso su propio bloqueo a ​la vía marítima y amagó con no enviar representantes a ‌las próximas negociaciones en Paquistán", agregó.

* El ‌peso mexicano bajaba un 0,23%, a 17,3331 unidades por dólar, tras acumular una ⁠ligera alza la semana pasada; mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, cedía un 0,46%, a 69.505,68 puntos.

* "Hoy, el peso se alinea con la mayoría de las divisas de economías emergentes que retroceden ​frente al ‌dólar, afectadas por las renovadas tensiones geopolíticas en Medio Oriente y un menor apetito por activos de mayor exposición al riesgo", dijo la correduría Monex en un reporte.

* En México, los ojos también están puestos en la visita del representante comercial, Jamieson Green, en el marco de las ⁠conversaciones para la revisión del TMEC.

* El real brasileño descendía un 0,11% a 4,9836 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa retrocedía un 0,13% a 195.478 puntos.

* El peso chileno retrocedía un 0,48%, a 879,70/880,00 unidades por dólar, en línea con la mayoría de sus pares de la región en medio de un aumento en la aversión a los activos de riesgo. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de ‌Santiago, el IPSA, bajaba un 0,52%, a 11.369,96 puntos, luego de una leve alza previa.

* El peso colombiano, en tanto, se apreciaba un 0,17%, a 3.578 unidades por dólar, un nuevo máximo desde marzo del 2021; mientras que en el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa retrocedía un 0,52%, a 2.289,899 puntos.

* El peso argentino interbancario cotizaba ‌estable en torno a las 1.364 unidades por dólar y los negocios a futuro se pactaban 1.590 unidades para la liquidación a diciembre. El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ‌caía un 0,23%, tras ⁠acumular una baja del 3,65% la semana pasada.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06%, a 3,4340/3,4350 unidades por dólar. ​Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,21%, a 1.351,61 puntos.

Con información de Reuters