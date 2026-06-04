Medicina estética "al alcance de todos": la propuesta de una referente del sector

La medicina estética suele estar asociada históricamente a la élite, los altos costos y los tratamientos inaccesibles. Sin embargo, en el ámbito local viene pisando fuerte una propuesta que busca patear el tablero y democratizar el sector. Bajo el concepto de "exclusividad al alcance de todos", la Dra. Cintia Burgos logró consolidarse como una de las grandes referentes de la disciplina en Argentina, transformando sus espacios en los de mayor movimiento del país, con una atención que supera los 100 pacientes diarios.

"Representamos a una nueva generación de medicina estética: cercana, accesible y enfocada en resultados de excelencia", detalla la filosofía de su centro médico, que hoy cuenta con un equipo de más de 40 profesionales en constante capacitación. Así, el espacio se convirtió en el elegido por figuras de la música, el espectáculo y las redes sociales como Tamara Báez, Virginia Gallardo, Candelaria Tinelli, Nicki Nicole y Furia, quienes buscan armonizar su imagen pública cuidando la frescura.

El compromiso social y la campaña contra el cáncer de mama

Más allá de la labor diaria en los consultorios, la Dra. Burgos se destaca por un fuerte perfil humano y solidario que la diferencia dentro de su rubro. Desde hace años, impulsa una masiva campaña de concientización y prevención contra el cáncer de mama.

A través de eventos anuales que congregan a pacientes que superaron la enfermedad, mujeres que buscan asesoramiento y diversas figuras del espectáculo que prestan su voz para visibilizar la causa, la iniciativa viene logrando convocatorias récord. Los puntos centrales de estas jornadas solidarias incluyen:

Entrega de órdenes gratuitas: se facilitan pases para mamografías y controles médicos especializados.

Acceso a sectores vulnerables: la asistencia está dirigida específicamente a mujeres que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear estos estudios de rutina clave.

Concientización masiva: talleres e información directa para promover la detección temprana.

Esta acción colectiva transformó a Burgos en una de las pocas profesionales estéticas del país en liderar una movida de semejante impacto social.