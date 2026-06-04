Primer informe de OIEA sobre programa nuclear iraní desde febrero muestra pocos cambios

FOTO DE ARCHIVO-Una bandera iraní en Teherán

​El organismo de control nuclear de la ONU envió el jueves un informe a los estados ‌miembros sin cambios significativos ‌en su evaluación del programa nuclear de Irán, a pesar de los tres meses de guerra entre Estados Unidos e Israel con el objetivo declarado de impedir que Teherán construya una bomba atómica.

En su primer informe sobre el programa nuclear iraní desde ​el día anterior ⁠al comienzo de los ataques aéreos de Estados ‌Unidos e Israel a fines de febrero, ⁠el OIEA reiteró sus llamados ⁠a Teherán para que explique el paradero de las reservas de uranio enriquecido.

El uranio no ha sido localizado ⁠desde que, hace un año, una campaña de ​bombardeos estadounidense-israelí tuvo como objetivo las ‌principales instalaciones nucleares de Irán.

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El ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ⁠primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citaron repetidamente la destrucción del programa nuclear de Irán como uno de sus principales objetivos al lanzar nuevos ataques a ​finales de ‌febrero.

Las reservas de uranio enriquecido de Irán han sido un importante escollo en las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

Trump ha insistido en que ⁠Irán renuncie a ellas. Los esfuerzos se han centrado últimamente en un acuerdo preliminar que deje las cuestiones nucleares para más adelante.

El informe confidencial sobre Irán fue uno de los dos publicados el jueves y a los que tuvo acceso Reuters antes de la reunión trimestral de ‌la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), integrada por 35 países, que se celebrará la próxima semana.

Los informes muestran muy pocos cambios con respecto de los reportes previos de finales de ‌febrero, justo antes de la guerra.

"El director general (del OIEA) ha insistido a Irán en que es indispensable y urgente ‌aplicar de ⁠manera efectiva el Acuerdo de Salvaguardias del TNP (Tratado de No Proliferación)... y que su ​aplicación no puede ser suspendida por Irán bajo ninguna circunstancia», indicó el informe al que tuvo acceso Reuters.

Con información de Reuters