Macron dice que Europa ha reforzado su papel en la OTAN de cara a la cumbre sobre Ucrania

Cumbre de líderes de la OTAN en Ankara

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el miércoles que aprovecharía la cumbre de los aliados de Ucrania de la próxima semana ‌para dar a conocer nuevas ‌iniciativas de defensa y maniobras militares conjuntas, y presentó este encuentro como una prueba más de que Europa está asumiendo una mayor responsabilidad en materia de su propia seguridad.

Más de siete años después de declarar que la OTAN sufría "muerte cerebral", Macron dijo en la cumbre anual de la alianza celebrada en Ankara que Europa había demostrado que estaba invirtiendo ​más en defensa, ⁠defendiendo su soberanía y desarrollando autonomía estratégica dentro de la OTAN.

La ‌reunión del 13 de julio, en la que se espera ⁠que participen unos 35 líderes de la "Coalición ⁠de los Dispuestos", se centrará en hacer frente a la flota fantasma de Rusia, en nuevas capacidades militares para Ucrania, en una mayor movilización ⁠de las industrias de defensa y en una cooperación operativa más ​estrecha entre los aliados de Kiev, señaló Macron.

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Macron, ‌defensor desde hace tiempo de la ‌autonomía estratégica europea, argumentó que la guerra de Rusia en Ucrania ⁠y la incertidumbre sobre los compromisos militares a largo plazo de Estados Unidos habían acelerado los esfuerzos de Europa por reforzar sus propias capacidades de defensa, sin dejar de estar anclada en la OTAN.

Macron desató ​un acalorado ‌debate entre los aliados en 2019 cuando declaró que la OTAN estaba sufriendo una "muerte cerebral", citando lo que él consideraba una falta de coordinación estratégica y la imprevisibilidad del entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

Al entrar en el último año de su ⁠presidencia, Macron aprovechó la cumbre de Ankara para argumentar que muchos de los cambios que llevaba tiempo defendiendo estaban tomando forma, desde un mayor gasto europeo en defensa hasta un papel operativo más importante dentro de la alianza y los esfuerzos por construir una base industrial de defensa europea más sólida.

"Francia lleva mucho tiempo defendiendo que los europeos deben apoyar y defender una industria ‌de defensa europea. Si gastamos más, no debería ser simplemente para comprar equipamiento no europeo", afirmó.

Macron señaló que Europa estaba desarrollando sus propios sistemas de defensa antimisiles, capacidades de ataque de precisión de largo alcance, redes de alerta temprana y sistemas de mando basados en inteligencia artificial.

Intentó restar importancia a ‌las persistentes preocupaciones sobre el compromiso de Washington con la alianza, señalando que Trump había reiterado su apoyo a la OTAN en debates a puerta cerrada, ‌a pesar de ⁠sus críticas públicas periódicas a los aliados.

"Estados Unidos ha anunciado una reorientación de sus esfuerzos, lo que me parece ​totalmente legítimo, y los europeos deben organizarse en consecuencia", declaró Macron. "Pero no debemos hacerlo porque alguien nos lo pida. Debemos hacerlo por nosotros mismos".

Con información de Reuters