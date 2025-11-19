El Louvre incorporará 100 cámaras exteriores en 2026 tras el atraco que evidenció fallos de seguridad

FOTO DE ARCHIVO: Un agente de la policía antidisturbios francesa CRS patrulla cerca de la pirámide de cristal del Museo del Louvre, tras la detención por parte de la policía francesa de los sospechosos del robo del Louvre, en París, Francia

19 nov (Reuters) -El Museo del Louvre instalará 100 cámaras exteriores de aquí a finales de 2026, en el marco de las medidas para reforzar la seguridad tras el impactante robo del mes pasado, según anunció el miércoles su directora.

En una comparecencia ante la Asamblea Nacional francesa, Laurence des Cars anunció también que se instalará una "comisaría avanzada en el recinto del Louvre" para estrechar los lazos con la policía de París.

El robo perpetrado a plena luz del día del 19 de octubre, en el que cuatro ladrones se hicieron con joyas por valor de 102 millones de dólares, ha suscitado dudas sobre la credibilidad del museo más visitado del mundo como guardián de sus innumerables obras.

Aunque los investigadores han imputado a cuatro sospechosos acusados de participar en el robo, aún no se ha recuperado el botín.

Las autoridades han admitido que la cobertura de las cámaras de seguridad de las paredes exteriores del museo era inadecuada y que no había cobertura del balcón implicado en el asalto.

Tras el robo, las autoridades francesas afirmaron que el Louvre introduciría más medidas de seguridad, como dispositivos antintrusión y barreras anticolisión para vehículos en las vías públicas cercanas, antes de finales de año.

Un informe publicado el mes pasado por el Tribunal de Cuentas señalaba que la incapacidad del museo para actualizar sus infraestructuras se había visto agravada por un gasto excesivo en obras de arte.

Sin embargo, Des Cars dijo a los legisladores: "Asumo plenamente la responsabilidad de estas adquisiciones, que son el orgullo de nuestro país y de nuestras colecciones. No debe considerarse que las obras del Louvre compiten con el enriquecimiento de las colecciones nacionales".

