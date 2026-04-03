Quintela respaldó a Kicillof y llamó a construir una alternativa peronista frente al modelo de Javier Milei

Previo a la vigilia en Tierra del Fuego, y la participación del acto central en Río Grande, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a la participación de referentes peronista que se congregaron frente a la demanda soberana de las Islas Malvinas. Asimismo, se refirió al armado político de cara a las elecciones del 2027.

"Axel Kicillof es uno de los que puede encabezar la reestructuración del país”, expresó el mandatario provincial a Radio Splendid. "Se está armando dentro del peronismo un debate profundo para recuperar el poder y ponerlo al servicio de nuestra gente”, adelantó Quintela sobre las próximas elecciones presidenciales y un modelo alternativa frente a la propuesta libertaria del presidente Javier Milei.

“Más que oposición tenemos que proponer una alternativa, que poner un objetivo, y ver como lo alcanzamos de manera ordenada. El objetivo es desplazar a este modelo económico”, sentenció Quintela, quien habita la crisis industrial en sus provincia, más específicamente la textil, como consecuencia de la apertura de importaciones.

En este sentido, también se refirió al rol de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pese a estar detenida en su domicilio. "Cristina es peronista. Tuvo la grandeza de dialogar con el diputado Miguel Ángel Pichetto. Ella es la que más muestra ha dado de ser comprensiva, no va a ser un escollo”, planteó el gobernador, uno de los referentes provinciales quien pasó por San Jose 1111.

Para finalizar, Ricardo Quintela remarcó que dentro del armado "el límite es la derecha", y que "hay que agotar el consenso". Además destacó la importancia de "no tenerle miedo a una interna" dentro del espacio, con el fin de poder lograr una alternativa política.

La unidad en un acto

Luego, en el marco de un nuevo aniversario del inicio del conflicto bélico en el Atlántico Sur por la soberanía de las Islas Malvinas, el gobernador participó en Ushuaia de la tradicional vigilia en Tierra del Fuego por los 44º de la gesta heróica. Durante el encuentro, también estuvieron presentes el mandatario de Buenos Aires, Axel Kicillof y el gobernador local, Gustavo Melella.

“Estamos aquí no solo para conmemorar un nuevo aniversario de la gesta histórica por las Islas Malvinas, sino también para compartir un momento profundamente emotivo: el reencuentro de todo el pueblo de Tierra del Fuego, junto a veteranos de guerra de toda la República Argentina que hoy se dan cita en esta tierra austral”, detalló junto a intendentes fueguinos.

En ese marco, subrayó el valor simbólico y político de la causa austral que exige compromiso con la memoria y la soberanía: “Malvinas es una causa que nos duele, pero también nos une y nos marca un camino. No podemos hablar de soberanía si no construimos un país más justo, más federal, donde cada argentino y argentina tenga oportunidades”.