La Rioja avanza en un Plan Estratégico de desarrollo urbano con participación de los centros vecinales

Con el objetivo de avanzar en un modelo de ciudad más ordenado, integrado y con mejores condiciones de vida para sus habitantes, el Gobierno de La Rioja comenzó una agenda de trabajo conjunto con más de 75 centros vecinales de la Capital orientada al ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la búsqueda de soluciones concretas para los distintos barrios.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, quien mantuvo un encuentro con representantes de las organizaciones barriales en el marco de las actividades por el Día del Vecinalista. Durante la jornada se abordaron las principales necesidades de las comunidades, se analizaron problemáticas comunes y se establecieron líneas de trabajo para fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas.

El funcionario destacó el rol que cumplen los dirigentes vecinales como nexo entre los vecinos y el Estado, y remarcó que su participación resulta clave para diseñar respuestas acordes a las necesidades reales de cada sector de la ciudad.

“Aprovechando esta fecha tan significativa, compartimos un encuentro en el que reafirmamos el compromiso de trabajar junto a quienes, desde cada barrio, fortalecen la comunidad y acercan las necesidades de los vecinos”, expresó Puy Soria en comunicación con medios locales.

Durante el intercambio, las autoridades y los referentes barriales coincidieron en la importancia de consolidar canales permanentes de diálogo que permitan transformar los reclamos cotidianos en propuestas concretas de intervención y mejora.

“Dialogamos sobre distintos desafíos que afectan a las comunidades y coincidimos en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación para proyectar soluciones de manera articulada”, señaló el ministro.

Una agenda para acompañar el crecimiento

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo vinculado a la necesidad de proyectar el crecimiento urbano de la ciudad mediante herramientas de planificación a largo plazo. En ese sentido, se planteó avanzar en un programa de ordenamiento territorial y en un Plan Estratégico que permita organizar el desarrollo de la Capital riojana teniendo como prioridad el bienestar de las familias.

Puy Soria sostuvo que el crecimiento de la ciudad requiere una mirada integral que contemple infraestructura, acceso a servicios, integración de los barrios y una distribución equilibrada de las oportunidades. “Coincidimos en la importancia de avanzar en un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como en un Plan Estratégico que priorice el bienestar de las familias riojanas”, afirmó.

Desde el Ministerio de Vivienda remarcaron que el trabajo conjunto con las organizaciones sociales y vecinales constituye una herramienta fundamental para reducir desigualdades territoriales y fortalecer el entramado comunitario.

En ese marco, el ministro convocó a los referentes barriales a profundizar su participación y asumir un papel activo en los procesos de transformación de la ciudad. “La mejor manera de hacer política es trabajando todos los días, hablando con los vecinos e intentando resolver los problemas concretos de la gente”, sostuvo.

Asimismo, señaló que quienes viven y recorren diariamente los barrios cuentan con un conocimiento directo de las necesidades de cada comunidad, por lo que su aporte resulta indispensable para diseñar políticas públicas eficaces.

“Necesitamos que quienes transitan las calles y conocen la realidad cotidiana de cada sector den un paso adelante y sean protagonistas activos del cambio social”, enfatizó.

El encuentro permitió consolidar una agenda común entre el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y los centros vecinales de la Capital, con la intención de impulsar proyectos vinculados al desarrollo urbano, la integración territorial y el fortalecimiento comunitario.