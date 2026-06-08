La ONU insta a los talibanes afganos a cesar las detenciones de mujeres por su vestimenta

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer afgana pasa junto a un salón de belleza en Kabul, Afganistán

La ​misión de las Naciones Unidas en Afganistán ha expresado su preocupación por la detención y el encarcelamiento de ‌mujeres en una provincia ‌occidental por presuntamente incumplir las "normas de vestimenta", y ha instado a las autoridades talibanas a tratar a todas las personas por igual.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) no especificó cuántas mujeres se habían visto afectadas, aunque los medios locales informaron la semana ​pasada de que ⁠al menos 21 mujeres y niñas fueron detenidas en la ‌provincia de Herat.

Los talibanes afganos no respondieron a ⁠la solicitud de comentarios de Reuters.

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"La ⁠UNAMA está preocupada por las múltiples detenciones y encarcelamientos de mujeres en Herat... por un supuesto incumplimiento de las normas de vestimenta, ⁠lo que suscita graves preocupaciones en materia de ​derechos humanos", dijo la UNAMA en una ‌publicación en la red social X ‌a última hora del domingo.

"Recordamos a las autoridades de ⁠facto que todas las personas tienen derecho a la libertad de circulación y que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tienen derecho a la igualdad ante la ley", añadió.

Las ​detenciones denunciadas ‌se producen tras una directiva de los talibanes emitida la semana pasada que prohíbe a las mujeres aparecer en público sin lo que las autoridades describieron como un "hijab adecuado", según medios de comunicación locales.

La ⁠directiva advertía de que las mujeres que no cumplieran con el código de vestimenta, incluidas aquellas que mostraran el rostro o llevaran maquillaje, se enfrentarían a medidas punitivas, según estas informaciones. Reuters no ha podido verificar de forma independiente la directiva.

Desde que tomaron el poder en Kabul en 2021, los talibanes han impuesto restricciones ‌generalizadas a las mujeres y las niñas en este país devastado por la guerra, incluyendo limitaciones al acceso a la educación, el empleo y el deporte, lo que ha suscitado críticas internacionales generalizadas.

Un informe de UNICEF publicado en abril advertía de que ‌el país corría el riesgo de perder a más de 25.000 profesoras y trabajadoras sanitarias para 2030 si se mantenían las restricciones a ‌la educación de ⁠las niñas y al empleo de las mujeres.

Los talibanes afirman que respetan los derechos de las mujeres ​de acuerdo con su interpretación de la ley islámica.

Con información de Reuters