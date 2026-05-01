La crisis de Irán dificulta la ayuda a los refugiados, advierte la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre herido de El Fasher sentado en el suelo rodeado de sus hijos tras su llegada y mujeres desplazadas en fila esperando su turno para recibir ayuda, en un campo de desplazados en Al Dabba, Sudán

El coste del envío de parte de la ayuda humanitaria a Sudán —la mayor crisis de desplazamiento del mundo— se ha más que duplicado debido a la ‌guerra con Irán, ya que las ‌interrupciones en el transporte marítimo elevan los costes y retrasan la entrega de la ayuda, según informó el viernes la agencia de la ONU para los refugiados.

El aumento de la inseguridad en las principales rutas marítimas del golfo Pérsico, incluido el estrecho de Ormuz, así como la congestión en los puertos, el aumento de los precios del combustible y el incremento de las primas de los seguros han dificultado la entrega de la ​ayuda, especialmente en África, según ⁠la agencia.

Los buques con ayuda que antes pasaban desde Dubái por el estrecho ‌de Ormuz están siendo sustituidos por buques procedentes de Europa que rodean ⁠el cabo de Buena Esperanza, lo que añade ⁠hasta 25 días a los plazos de entrega, explicó a los periodistas en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Carlotta Wolf.

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"Las personas en situación ⁠de extrema necesidad están recibiendo los suministros más tarde de lo que se ​necesita", dijo.

Los costes de transporte para trasladar los envíos de ‌artículos de socorro de Dubái a Sudán y ‌al vecino Chad se han más que duplicado, pasando de 927.000 dólares a ⁠1,87 millones de dólares, señaló Wolf. La ONU se refiere habitualmente a la crisis humanitaria provocada por la guerra en Sudán como la mayor del mundo.

MAYOR DEPENDENCIA DE LAS RUTAS TERRESTRES

El centro de Dubái alberga la mayor reserva mundial de artículos de ayuda ​humanitaria del ACNUR. ‌Es una de las siete reservas repartidas por todo el mundo, junto con las de Copenhague, Nairobi, Duala, Acra, Ciudad de Panamá y Termez.

Más allá de la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, ⁠la congestión en los principales puertos, incluidos Yeda en Arabia Saudí y Mersin en Turquía, junto con el fuerte aumento de las primas de los seguros contra riesgos de guerra —estimadas entre el 0,5% y el 1,5% del valor de la carga para los tránsitos por el golfo Pérsico— está añadiendo más presión, señaló Wolf.

La mayor dependencia de las rutas terrestres también está agravando la escasez de camiones y el aumento de los costes de transporte, añadió.

En Nairobi (Kenia), los precios ‌del combustible han subido alrededor de un 15%, lo que ha provocado retrasos y ha reducido la disponibilidad de camiones para los envíos a Etiopía, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, según la agencia.

Estas interrupciones se producen en un momento en que el ACNUR se enfrenta a graves restricciones de financiación tras los recortes de los donantes a nivel ‌mundial, con su llamamiento de 8.500 millones de dólares para ayudar a 135 millones de refugiados y personas desplazadas financiado solo en un 23%.

"Cada dólar que se gasta adicionalmente en transporte es ‌un dólar menos que ⁠podemos proporcionar a las personas que se encuentran forzosamente sobre el terreno, o menos personas a las que podemos ayudar", dijo Wolf.

El ACNUR también ​advirtió de que el aumento de los precios del combustible y la escasez de fertilizantes estaban haciendo subir los costes de los alimentos, lo que agravaba las dificultades de las personas necesitadas.

Con información de Reuters