Director del FBI demanda a The Atlantic por publicar informaciones falsas sobre consumo alcohol y ausencias

FOTO DE ARCHIVO: Audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio.

El ​director del FBI, Kash Patel, presentó una demanda por difamación contra la revista The Atlantic y su periodista Sarah Fitzpatrick tras la ‌publicación el viernes de un ‌artículo en el que se alegaba que el director tenía un problema con el alcohol que podría suponer una amenaza para la seguridad nacional.

El reportaje de la revista, titulado inicialmente "El comportamiento errático de Kash Patel podría costarle el puesto", citaba a más de dos docenas de fuentes anónimas que expresaban su preocupación por la "evidente embriaguez y las ausencias inexplicables" de Patel, ​que "alarmaron a los funcionarios ⁠del FBI y del Departamento de Justicia".

El artículo, que The Atlantic tituló ‌posteriormente "El director del FBI está desaparecido" en su versión digital, ⁠informaba que, durante el mandato de Patel, ⁠el FBI tuvo que reprogramar reuniones tempranas "como consecuencia de sus noches de borrachera" y que Patel "a menudo está ausente o ilocalizable, lo que retrasa decisiones ⁠urgentes necesarias para avanzar en las investigaciones".

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En el reportaje de The ​Atlantic, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y ‌Patel negaron las acusaciones. El artículo ‌incluía una declaración del FBI atribuida a Patel: "Publíquenlo, todo es falso, ⁠nos vemos en los tribunales; traigan su chequera".

"El reportaje de The Atlantic es una mentira", dijo Patel en una entrevista con Reuters. "Se les dio la verdad antes de que publicaran, y decidieron publicar falsedades de todos modos".

"Mantenemos ​nuestra información ‌sobre Kash Patel", declaró el redactor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en un comunicado a la CNBC después de que Patel amenazara con demandar a la publicación el domingo en una aparición en Fox News.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la ⁠veracidad del artículo de The Atlantic ni por qué la publicación cambió el título. No fue posible contactar de inmediato con The Atlantic ni con Fitzpatrick para recabar sus comentarios.

La demanda de Patel afirma que, si bien The Atlantic es libre de criticar a la dirección del FBI, "cruzaron la línea legal" al publicar un artículo "repleto de acusaciones falsas y obviamente inventadas, diseñadas para destruir la reputación ‌del director Patel y expulsarlo de su cargo".

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, reclama 250 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

La demanda alega que The Atlantic ignoró las negativas del FBI y no respondió a una carta enviada ‌el viernes por el abogado de Patel, Jesse Binnall, a los editores jefe y al departamento jurídico de The Atlantic en la que solicitaba más tiempo para ‌refutar las 19 acusaciones ⁠que la periodista había comunicado a la oficina de prensa del FBI que iba a publicar.

El caso se suma ​a otras demandas de figuras de la administración Trump a medios de comunicación.

(Reportaje de Jana Winter en Washington; información adicional de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Michael Learmonth y Lisa Shumaker, Editado en español por Juana Casas)