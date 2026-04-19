Grupo Alter presenta la Máquina de Comunicación Territorial en la Cumbre Mundial de Comunicación Política 2026

Del 21 al 23 de abril, Montevideo será el centro mundial de la comunicación política. En la Intendencia de la capital uruguaya se realizará la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel global. Y entre los expositores habrá una presencia argentina destacada: Grupo Alter llevará al evento la presentación de su Máquina de Comunicación Territorial (MCT), una plataforma de inteligencia estratégica desarrollada para transformar la forma en que los gobiernos e instituciones se comunican con la ciudadanía.

Qué es la MCT y para qué sirve

La Máquina de Comunicación Territorial no es una herramienta para producir mensajes sueltos. Es un sistema integral de inteligencia diseñado para que gobiernos e instituciones sostengan una presencia comunicacional continua, ordenada y coherente en el territorio y en el ecosistema digital.

La premisa que la sostiene es sencilla pero poderosa: cuando el Estado deja de comunicar, ese silencio no queda vacío. Lo ocupan la desinformación, el rumor, la desconfianza y la percepción de abandono. La MCT fue concebida precisamente para evitar ese vacío, ayudando a quienes gobiernan a construir sentido, organizar sus canales y responder con mayor precisión a distintos contextos y audiencias.

Su arquitectura integra investigación territorial, análisis sociopolítico, lectura cultural, segmentación de audiencias, estrategia de canales, planificación de contenidos y métricas de impacto. En la práctica, combina presencia física en el territorio, medios interpretativos y ecosistema digital, activando distintas capas de comunicación según el tema, el momento y la audiencia.

Inteligencia artificial como base tecnológica

Para el desarrollo tecnológico de la MCT, Grupo Alter trabajó en alianza con Sysnesis, empresa especializada en arquitecturas de inteligencia aumentada mediante sistemas multiagente. Esa asociación permitió convertir la plataforma en un sistema capaz de investigar grandes volúmenes de información en tiempo real, confrontar hipótesis entre agentes especializados, sintetizar escenarios y producir recomendaciones estratégicas para campañas, programas públicos y decisiones de gobierno.

El resultado es una herramienta pensada para intendencias, gobiernos municipales, organismos provinciales y nacionales, consultores políticos y agencias de comunicación que necesitan pasar de la intuición a una toma de decisiones más rápida, más sólida y más trazable.

Quién presenta la MCT en Montevideo

La ponencia estará a cargo de Juan Manuel Maresca, fundador y director estratégico de MariaBuenosAires, MariaSãoPaulo y MariaModena, todas unidades del ecosistema de inteligencia y comunicación estratégica de Grupo Alter. Su presentación se titulará "La Máquina de Comunicación Territorial (MCT) en el mundo de los agentes de IA".

Maresca mostrará los fundamentos teóricos del sistema, su arquitectura tecnológica basada en agentes de inteligencia artificial y su potencial como sistema operativo para garantizar presencia comunicacional del Estado en todo el territorio, más allá de los ciclos electorales y las coyunturas mediáticas.

Una apuesta regional

Con esta participación en la Cumbre Mundial, Grupo Alter busca consolidarse como un socio estratégico para gobiernos y equipos de comunicación de América Latina que necesitan más datos, mejores análisis y mayor capacidad de respuesta a escala.

La presentación de la MCT en Montevideo representa también una apuesta conceptual: llevar al campo de la comunicación política una nueva generación de herramientas capaces de unir pensamiento estratégico, inteligencia territorial y sistemas avanzados de inteligencia artificial en una sola plataforma operativa.