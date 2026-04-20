Antonelli cumple con las expectativas, pero las comparaciones con Senna son demasiado para Wolff

FOTO DE ARCHIVO: Gran Premio de China

El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, está rindiendo según lo esperado en su segunda temporada, afirmó ‌el lunes el jefe ‌del equipo Mercedes, Toto Wolff, en un intento por calmar algunos de los titulares más sensacionalistas sobre el italiano de 19 años tras sus dos victorias consecutivas.

Antonelli, el líder más joven del campeonato de F1 y el primer italiano en ganar dos veces seguidas desde Alberto Ascari en 1953, aventaja en nueve ​puntos a su experimentado ⁠compañero de equipo, George Russell.

"En lo que respecta a Kimi, ‌siempre hemos tenido muy claros nuestros objetivos", declaró ⁠Wolff a los periodistas en una ⁠videollamada.

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"Nuestro primer año de aprendizaje con grandes actuaciones, momentos destacados y, luego, otros momentos en los que iba a ser muy difícil. ⁠Y eso es exactamente lo que hemos visto. Ahora ​estamos en el segundo año y él ‌sigue desarrollándose tal y como esperábamos ‌y habíamos previsto".

"Por supuesto, en Italia todo el mundo quiere ⁠hablar de campeonatos del mundo y surgen comparaciones con (el fallecido triple campeón brasileño Ayrton) Senna, algo que no me gusta leer porque tiene 19 años".

Wolff elogió la forma en que Antonelli ​maneja la ‌presión.

"Lo lleva muy bien", dijo. "Creo que en el equipo hay momentos en los que le echamos una mano. Otras veces, le presionamos más. Pero, en general, todo está saliendo como esperábamos".

Wolff dijo que Russell, que comenzó ⁠la temporada como favorito al título y líder del equipo en pista, había tenido mala suerte tras ganar la primera carrera en Australia.

El británico salió y terminó segundo en China tras sufrir un problema en la clasificación y tuvo que remontar después de que una salida temprana del coche de seguridad le dejara segundo en la ‌cola para cambiar a neumáticos nuevos en Mercedes.

En Japón, Russell quedó cuarto después de que se desplegara el coche de seguridad justo después de que él entrara en boxes, mientras lideraba a Antonelli, que aún no había entrado a cambiar de neumáticos y lo ‌hizo sin perder la posición.

"No he visto muchos errores por parte de George hasta ahora, pero sí he visto carreras que le han sido ‌adversas y ⁠que podría haber ganado con el coche de seguridad o al quedarse atrapado en el tráfico", dijo ​Wolff.

"Está pilotando a un nivel altísimo, es fundamental para el éxito del equipo. Tiene un gran carácter. Es un piloto de Mercedes y eso se nota".

(Reportaje de Alan Baldwin; edición de Andrew Cawthorne)