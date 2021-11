¿Seguirá siendo el próximo 007 una mujer?

Tras el reciente estreno de la película “Sin tiempo para morir” comenzaron las especulaciones sobre quién será su sucesor.

Con el estreno de la nueva película, dirigida por Cary Fukunaga y producida por Barbara Broccolli junto con Michael G Wilson, llega la despedida de Daniel Craig como protagonista de la saga James Bond. Con esta película, el actor suma un total de cinco rodajes con este personaje desde su llegada a la franquicia en el año 2006 con el estreno de Casino Royale. Con esta última película el legendario James Bond suma un total de 25 films que han sido protagonizadas por diferentes actores a lo largo del tiempo como George Lazenby, Roger Moore, Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Hoy en día, resulta difícil no pensar en el Agente 007 y que no se nos venga a la cabeza la imagen del actor inglés Daniel Wroughton Craig, o recordar sus míticas escenas en las que lo hemos visto jugando a varios juegos de casino, una forma de entretenimiento que en la actualidad se pueden disfrutar en la red sin necesidad acudir a las salas físicas como lo hacía el agente secreto en Casino Royale. Película que tuvo un gran éxito en los Estados Unidos llegando a recaudar aproximadamente 167.445.960 USD.

Cuando los rumores de la renuncia de Daniel Craig dejaron de serlo, comenzó la especulación de quién tomaría su lugar. Se barajaron varios nombres de actores conocidos pero luego de varios meses la actriz Lashana Lynch finalmente reveló que su personaje, Nomi, es quien reemplazaría al mítico agente secreto 007 en esta última película, cuando él estuviera exiliado. Lashana ya era conocida en el medio tras interpretar a Maria Rambeau en la película Capitana Marvel, este papel fue el que le dio la confianza necesaria para presentarse en las audiciones de 007: Not time to die. “Audicionar para un personaje misterioso y una película misteriosa fue realmente como estar en una película de James Bond”, declaró la actriz de 32 años de edad con ascendencia jamaiquina. Además, revela que fue escuchando fragmentos a medida que avanzaba, hasta último momento no supo qué personaje iba a interpretar, y justo cuando estaba a mitad de un salto de acrobacia fue cuando la llamaron para darle la gran noticia.

Lashana Rasheda Lynch sería la primera actriz, de las seis décadas de las películas del agente 007, en interpretar a un agente 00. Su personaje, Nomi, toma el nombre en código de 007 cuando este queda fuera del Servicio Secreto Británico. Cuando su nombre se empezó a relacionar con la saga de James Bond obtuvo fuertes críticas por los seguidores de la franquicia, lo que hizo que la historia haya llegado con la mayor atención hasta el momento para ella. Pero por la crítica, Lynch, fue felicitada por expandir, gracias a su papel como Nomi, el mundo históricamente homogéneo de James Bond.

Además, Lynch declaró que aceptó el papel porque el personaje de Nomi no era vulnerable y la caracterizaba una fortaleza arrolladora. La historia transcurre entre camaradería y rivalidad entre ambos protagonistas, pero esta vez se ve un James Bond más relajado que parece regocijarse de un relato lleno de sobresaltos. Sin duda el actor ha hecho un excelente trabajo, a la espera de conocer quien lo sustituirá finalmente en el MI6 aunque parece indicar tras la última película que será una mujer quien tome el papel del agente más famoso del mundo, después de que varios seguidores hayan aprobado su papel y su actuación de mujer con carácter.

Por el momento tendremos que esperar hasta que sea confirmado.