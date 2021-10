James Bond: 4 actores que podrían suceder a Daniel Craig como 007

Se estrenó No Time to Die, la despedida definitiva de Daniel Craig como el agente 007 y ya se empiezan a especular nombres que podrían sucederlo en el rol emblema del cine de espías.

No Time to Die: 4 actores que podrían suceder a Daniel Craig como James Bond.

Finalmente llegó el esperado estreno de No Time to Die (Sin tiempo para morir) película que significa el punto final de la saga de James Bond protagonizada por Daniel Craig. Desde su llegada a la franquicia en 2006, con Casino Royale, Craig protagonizó cuatro películas en total y la de este jueves será su quinta vez. Sin precisiones sobre quién será su sucesor, hay varios nombres que se barajan como potenciales 007. Un repaso por cuatro actores que podrían quedarse con el rol emblema del cine de espías.

Tom Hardy

Nominado al Óscar como Mejor Actor de Reparto por The Revenant, Tom Hardy es hace mucho tiempo el claro favorito a quedarse con el papel de James Bond. “Si lo menciono, se acabó. Ya sabes, hay un dicho entre nosotros en la fraternidad de la actuación, que si hablas de ello estás automáticamente fuera de la carrera. Así que no puedo comentar nada al respecto”, declaró en Daily Beast con la idea de no arruinar sus posibilidades.

Idris Elba

Si los productores decidiesen apostar por la diversidad étnica, los fans de Bond consideran que Idris Elba es el actor justo para el personaje. La idea de ver un actor afrodescendiente es la que mejor se posiciona en términos de buscar un cambio en la franquicia.

Richard Madden

“Me siento más que halagado de que me mencionen, de que la gente considere ponerme en ese papel”, le dijo el actor de Game of Thrones a GQ. Su protagónico en la miniserie Bodyguard lo ubicó entre los candidatos a quedarse con el trabajo pero a Eternals (próxima súper producción de Marvel) podría interferir en los planes de los productores de la franquicia Bond.

Henry Cavill

El actor de Superman y The Witcher ya fue parte de un casting de James Bond pero no pudo quedarse con el papel. Ahora, con más fama, declaró que está totalmente interesado en aprovechar la oportunidad en caso de poder tenerla.