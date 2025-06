Florencia Peña defendió a Darín tras las chicanas de Milei: "Está carísima la Argentina"

Flor Peña defendió a Ricardo Darín tras las burlas del gobierno de Milei.

Hace algunas semanas, Ricardo Darín dio que hablar en la Casa Rosada y en los medios de comunicación debido a lo que dijo en la mesa de Mirtha Legrand sobre la actualidad del país y de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, su colega Florencia Peña lo bancó después de que recibiera críticas por sus declaraciones.

El actor se refirió al precio de las empanadas para ejemplificar cuán caro está todo en Argentina -mencionó lo que salen las más costosas: 48 mil pesos la docena- y también ironizó sobre las medidas del Gobierno en torno al "dólar colchón". "La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...; me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?", había lanzado el actor.

Como consecuencia, Luis Caputo y Javier Milei, arremetieron contra Darín: el ministro de Economía lo hizo en una entrevista televisiva; mientras que el presidente de la Nación lo hizo a través de un artículo publicado y también en las redes sociales. Frente a esto, Florencia Peña salió a bancar a su colega.

"Yo creo que lo que quiso decir Ricardo se entendió. ¿Qué dólares vamos a sacar del colchón si no hay un mango? Eso dijo", comentó Peña en Intrusos. Y agregó: "Yo tengo la suerte de poder viajar, muchas veces por trabajo. Venía de Los Ángeles cuando nos fuimos a hacer todo lo de Pretty, y te cuesta lo mismo comer en Los Ángeles -que es carísimo- que acá, chicos... está carísima la Argentina. Carísima. Y eso no lo podemos negar, no lo podemos discutir”.

En tanto, Florencia se refirió a lo que ocurre con varios artistas que son tomados de punto por el gobierno Nacional: "Entonces lo que digo es, atacan a los ídolos populares, eso es lo que están haciendo. Es la primera vez que siento que… mirá que me han hecho operaciones en todos los gobiernos, los que apoyaba y los que no, pero ahora siento una persecución mucho más profunda", cerró la actriz.

Ricardo Darín.

Qué dijo Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand

El pasado sábado 24 de mayo, en la transmisión de El Trece, Mirtha Legrand le consultó a Ricardo Darín cómo ve a la Argentina. Con un tono irónico, el actor respondió: "Fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...".

"La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?. No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, agregó el actor de 68 años.

La respuesta de Darín a Caputo tras su burla

Un día después de las críticas de Darín al Gobierno, Luis Caputo cuestionó al actor y lo llamó "Ricardito" en una entrevista que le concedió a Luis Majul en LN+. Como respuesta, el hombre que interpretó éxitos como "El Eternauta", "El Secreto de sus Ojos" y "Nueve Reinas", soltó: "Cada uno interpreta lo que quiere. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende el barrio que te toque y demás, pero en realidad me parece que está claro de qué estábamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe".

"Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno o del señor (Luis) Caputo, que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Debería ser un poquito más educado, yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y eso de que 'lo que dijo es una estupidez', con lo cual, me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa", añadió el actor.