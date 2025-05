Milei cruzó al actor Ricardo Darín por el tema de las empanadas: "Sapo"

El presidente Javier Milei publicó una nota de opinión, otra alocución inteligible del libertario donde, por ejemplo, afirma que hace 300.000 años había homo sapiens pobres (lo que quiere decir que había otros que no). En ese extenso texto, hizo referencia al tema de los precios de las empanadas que se desató a partir de los dichos del actor Ricardo Darín. "Muchas gracias, Ricardito, por tus empanadas de sapo", lanzó Milei en una parte del texto en que habla de precios relativos.

En la mesa de Mirtha Legrand, Darín había expresado en relación a la situación económica del país: “Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48.000 la docena”. Y con visible preocupación agregó: “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.

Rápidamente salió el equipo de trolls oficiales a pegarle al actor por las redes y, desubicadamente, se sumó el ministro de Economía Luis Caputo, llamando "Ricardito" al aclamado internacionalmente artista.

En su nota en el portal Infobae, Milei soltó una caterva de definiciones sin sustento, como la de los homo sapiens pobres y que hoy la economía bajó la inflación sin recesión. Cuando escribió su apartado sobre inflación no dejó de agredir al actor en términos todavía más duros que Caputo.

Milei, Caputo y Ricardito

"Cerrar el déficit fiscal implicó dejar de emitir dinero y eso nos asegura que a más tardar para mediados de 2026 la inflación será un problema del pasado. Esto es, terminar con la inflación, la cual afecta de modo negativo a la asignación de recursos, disipa la distorsión de precios relativos (aun cuando es un efecto de una vez para siempre) y ello da sentido a la búsqueda del mejor precio (muchas gracias Ricardito por tus empanadas de sapo), donde en el caso contrario, las curvas de demanda se vuelven más inelásticas y ello confiere a los oferentes un mayor poder de fijación de precios con márgenes consecuentemente mayores", escribió Milei.

Paradójicamente, para mostrar que el ajuste no generó recesión, comparó marzo interanual (es decir con el piso recesivo de 2024) y aún así, ese mes fue negativo en el cotejo intermensual.

El Presidente aseguró que "también debería quedar claro que pensar una estrategia de crecimiento liderado por las exportaciones tampoco tiene sentido, ya que implica exportar ahorro y por ende menos inversión (a pesar de los llorones del déficit de cuenta corriente, el cual sólo es malo si es fruto del desequilibrio fiscal y no de la decisión privada)".