Pasos hacia el abismo: Milei y el peligro para la democracia

La normalización del deterioro democrático hizo que pasara desapercibido pero el miércoles la Argentina dio otro paso, o varios pasos más, hacia el abismo. Javier Milei compartió en sus redes sociales un mensaje de otro usuario que pedía cerrar el Congreso y volvía a mostrar a los legisladores como ratas, una metáfora nazi que puso de moda el propio presidente. También ratificó su voluntad de vetar cualquier propuesta opositora que se apruebe. Casi al mismo tiempo, en una votación sumamente irregular, los tres solitarios miembros de una Corte Suprema deslegitimada decidieron entre sí rechazar la recusación de uno de ellos, juez y parte, en una decisión que fue leída en forma unánime como el prólogo de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa fraguada por las obras de Vialidad.

Desde la semana pasada la misma versión se asentó como hipótesis verídica en la Casa Rosada, el Instituto Patria y el palacio de Tribunales: que la resolución del caso que involucra a la ex presidenta llegaría antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, o incluso antes del cierre de listas para esas elecciones, en las que ella anunció su voluntad de participar como candidata por la tercera sección electoral. Una confirmación de la condena la dejaría al margen de cualquier boleta por hacerse efectiva la inhabilitación de ejercer cargos públicos, pero además CFK debería ir a prisión o cumplir pena en su domicilio. Se trataría de una (otra) página negra en la historia de este país y un formidable gesto de disciplinamiento a toda la clase política argentina.

“Hay que cerrar el Congreso”, dice uno de los tantos posteos en X que compartió Milei desde su cuenta. La imagen muestra a los senadores como si fueran ratas. Es un mensaje subido por @elpittttt, uno de los miembros más activos de las brigadas digitales que responden a Santiago Caputo. Es el mismo que quedó en la mira de la justicia electoral por haber compartido, antes que nadie, el video fake de Mauricio Macri anunciando que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato, días antes de las elecciones en la Ciudad. Son piezas en la construcción de un muro narrativo que siga corriendo los límites de lo que se puede decir y hacer sin provocar una respuesta negativa de un establishment que sigue bancándolo porque encuentran en el presidente un aliado útil y, sobre todo, provechoso.

En la misma línea autoritaria debe leerse la coacción a los residentes del Garrahan, a los que apretaron con las fichas de despido completadas y firmadas para obligarlos a retomar sus tareas y prohibirles el derecho a huelga. Las fake news que el gobierno despliega a través de todos sus cañones para intentar una justificación de lo injustificable por momentos estiran demasiado el verosímil y dejan en evidencia la estructura precaria, casi lumpen, sobre la que se monta la aparente fortaleza monolítica del oficialismo. Javier y Karina Milei no son muy distintos a la diputada Juliana Santillán, que anda por la vida creyendo o diciendo que la línea de pobreza para una familia de cuatro es de 360 mil pesos. Eso también lo estuvo retuiteando el presidente, por si alguien abrigaba alguna duda.

Quizás porque esa estructura, por momentos, cruje; porque siguen faltando dólares y cada vez parece más claro que siempre van a faltar; porque la economía no se recupera excepto en algunos enclaves que tienen poco impacto en la sociedad; porque la campaña electoral reacomoda algunas coordenadas; porque las promesas incumplidas dejan secuelas; porque a pesar de que no hay ninguna oposición organizada para ponerlo en evidencia, el oficialismo tiene serios problemas en el futuro inmediato, lo cierto es que se ha encontrado en las últimas horas con inconvenientes que no estaban previstos. Ayer, adentro y afuera del Congreso el gobierno fue derrotado, pero lo más llamativo no es eso sino que una vez más el traspié los agarró con la guardia baja, confiados.

En la calle la multitud volvió a desbordar el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que aparentemente sólo funciona cuando del otro lado hay jubilados o camarógrafos. No se trató de una marcha por un reclamo sino del encuentro de muchos sectores agredidos por esta gestión. Una verdadera multisectorial que ya disparó algunas conversaciones para darle continuidad a un plan de lucha con una nueva marcha antes de fin de mes. El oficialismo apuesta a la desmovilización de la sociedad pero hasta ahora no tuvo éxito. La confluencia transversal es también una señal poderosa a la oposición, que debe encontrar una oferta política adecuada para canalizar estos reclamos y hablarle, al mismo tiempo, a los que en lugar de reclamar se abandonaron a la apatía.

Adentro del recinto el oficialismo se encontró con derrotas inesperadas. Primero, el quórum, con 132 presentes, tres más que los necesarios. Aportaron sus diputados los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Luego se aprobaron todos los proyectos opositores, incluso la extensión de la moratoria que proponía el bloque peronista. El aumento de las jubilaciones contó con la ayuda sorpresiva de una decena de diputados del PRO que aún responden a Mauricio Macri y decidieron abstenerse, echando dudas sobre la solidez del veto. El proceso de adquisición hostil que está llevando adelante La Libertad Avanza con los amarillos no está desprovisto de fricciones, aunque parezca tener el destino sellado.

El oficialismo sigue defendiendo con uñas y dientes cualquier intento de recabar información sobre la estafa Libra. Durante dos horas el presidente de la cámara, Martín Menem, resistió el embate opositor para destrabar la comisión investigadora, al punto que empezó a peligrar el número para discutir los otros temas del día, y por eso se aceptó una nueva postergación. La criptomoneda sigue trayéndole dolores de cabeza a Milei. En las vísperas de su gira internacional, el diputado Víctor Egío, de Podemos, pidió la detención del presidente argentino: "¿Qué está haciendo el gobierno soberano de España? Que lo detenga nada más llegado al aeropuerto, que lo detengan a Javier Milei, hasta que devuelva todo lo que se ha afanado”, sostuvo en un discurso en el parlamento.

Milei no tiene ningún plan más allá de seguir endeudándose para llegar a octubre y conseguir una cosecha de votos que no le alcanzarán para tener mayorías pero sí para justificar, en nombre de ese apoyo, la anulación del Congreso y el gobierno de excepción. La proscripción de la dirigente opositora con más trayectoria y peso específico y la resolución de conflictos mediante la intransigencia, la operación desembozada de los servicios de inteligencia en materia de política interior, el ataque al periodismo crítico y la amenaza permanente de represión del conflicto social son algunos de los rasgos prematuros de esa deriva antidemocrática. No se trata de una especulación o lucubración febril sino que es lo que dice el propio presidente. Sólo es cuestión de tomarse en serio sus amenazas.