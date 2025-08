"Este Gobierno no ajusta, abandona": el duro descargo contra Milei tras el veto al aumento jubilatorio

Desde diferentes sectores del arco político riojano lanzaron fuertes críticas al presidente Javier Milei, luego de que se conociera la noticia de la firma del veto que suspende el aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

La vicegobernadora Teresita Madera manifestó su repudio a través de las redes sociales: “El veto de Milei deja a jubilados y personas con discapacidad sin medicamentos, sin terapias y sin derechos”. En este punto fue contundente enfatizando que “este gobierno no ajusta: abandona. No vamos a rendirnos. Vamos a seguir defendiendo a nuestra gente”.

Por su parte la diputada nacional Gabriela Pedrali consideró que “mientras le baja impuestos a los sectores más ricos, le niega un aumento a jubilados y fondos para la emergencia en discapacidad. Este veto no hace más que demostrar el desprecio del Presidente al pueblo argentino, una vez más, fuerte con los débiles”.

Por último, la funcionaria expresó que desde la gestión provincial continuarán insistiendo en el Recinto "la urgencia y la necesidad de ambos colectivos, por que así lo demandan”.

Crece la preocupación en La Rioja

El Gobierno de Javier Milei ya dio de baja unas 80 mil pensiones por discapacidad en todo el país, lo que generó preocupación en La Rioja, donde más de cien beneficiarios realizaron consultas sobre el tema, según indicaron desde la Secretaría Previsional de la provincia en comunicación con Medios Rioja.

Según detallaron desde la secretaría, en La Rioja hay aproximadamente 8 mil beneficiarios de pensiones por discapacidad. Del mismo modo, explicaron que aquellos que reciban una carta documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben presentarse en una auditoría médica, para la cual se les indicará el día y lugar. En la cita, los beneficiarios deben llevar su DNI, estudios que certifiquen su discapacidad y la historia clínica. Además, recomendó llevar copias de todos los documentos y quedarse con los originales.

La Secretaría también advirtió que, si los beneficiarios no asisten al turno establecido, podrían perder la pensión. Además, aclararon que los médicos encargados de la auditoría no deben cobrar por este servicio. Las notificaciones se enviarán a los domicilios declarados en ANSES, y no se notificará a menores ni a quienes hayan sido auditados en 2024.

Tras conocerse que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) auditará a más de 1 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, se manifestó en contra de dicha medida del Gobierno nacional que, según fuentes oficiales, evalúa si cumple o no con los requisitos para continuar recibiendo esta prestación.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), el mandatario aseguró: "En el día de la fecha, instruí al Fiscal de Estado y al Asesor General de Gobierno para que arbitren los medios necesarios y brinden asesoramiento legal a las y los beneficiarios de pensiones por discapacidad".