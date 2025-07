"Otra muestra de insensibilidad": el diputado Ricardo Herrera apuntó contra Milei por el posible veto al aumento jubilatorio

Frente al posible veto que el presidente Javier Milei anunciaría el próximo lunes sobre las leyes de aumento para jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad, distintos sectores expresaron su rechazo a esta decisión del Gobierno nacional. Entre las voces más contundentes se encuentra el diputado nacional por La Rioja, Ricardo Herrera.

En diálogo con El Destape 1070, el legislador aseguró que esta decisión es otra muestra más de "la insensibilidad que tiene el presidente", ya que "ponen como variable de ajuste a un sector muy vulnerable de la sociedad como lo son los jubilados".

De esta manera, recordó el anterior veto a la ley jubilatoria que se dio en 2024: "Esto es una nueva película de lo que fue el 2024, el presidente muestra con orgullo el superávit a costa del ajuste a los jubilados. Ahora se suma otro colectivo vulnerable, como son los discapacitados. La plata está, pero hay una decisión política de no ponerla y no darla a los sectores más vulnerables".

"No puede ser que para los sectores económicos más concentrados de la Argentina siempre esté el Estado para asistirlos pero para los jubilados no", agregó el funcionario con respecto a las medidas que benefician al sector empresario.

A pesar de haber propuesto distintas formas de financiamiento para el aumento sin perjudicar el superávit fiscal, Herrera subrayó: "Evidentemente el presidente ha hecho caso omiso para conservar un relato de que no hay plata. Acaba de anunciar una baja en las retenciones pero no tiene plata para financiar el aumento a los jubilados, que son 20 mil pesos de aumentos. Existen numerosas fuentes de financiamiento del Estado, hace falta mirar nomás las partidas presupuestarias que le corresponden a las provincias".

"Claramente hay dos modelos que están en pugna, el presidente ha decidido beneficiar a un sector que siempre gana en la Argentina, a costa de 7 millones de jubilados que no van a poder recibir un aumento", agregó el funcionario.

Por último, el diputado expresó su deseo de que se escuche al pueblo a la hora de tomar la decisión de vetar el aumento: "Ya son 23 gobernadores y un jefe de Gobierno que buscan una fuente de financiamientos para sus jurisdicciones. Nosotros necesitamos de la fuerza de los gobernadores para fortalecer la unión legislativa. Si estos gobernadores se mantienen y cumplen con su compromiso, nosotros creemos y estamos convencidos de que vamos a poder sostener con estos dos tercios para hacerle frente al veto".

Crece la preocupación en La Rioja por el ajuste

El Gobierno de Javier Milei ya dio de baja unas 80 mil pensiones por discapacidad en todo el país, lo que generó preocupación en La Rioja, donde más de cien beneficiarios realizaron consultas sobre el tema, según indicaron desde la Secretaría Previsional de la provincia en comunicación con Medios Rioja.

Según detallaron desde la secretaría, en La Rioja hay aproximadamente 8 mil beneficiarios de pensiones por discapacidad. Del mismo modo, explicaron que aquellos que reciban una carta documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben presentarse en una auditoría médica, para la cual se les indicará el día y lugar. En la cita, los beneficiarios deben llevar su DNI, estudios que certifiquen su discapacidad y la historia clínica. Además, recomendó llevar copias de todos los documentos y quedarse con los originales.

La Secretaría también advirtió que, si los beneficiarios no asisten al turno establecido, podrían perder la pensión. Además, aclararon que los médicos encargados de la auditoría no deben cobrar por este servicio. Las notificaciones se enviarán a los domicilios declarados en ANSES, y no se notificará a menores ni a quienes hayan sido auditados en 2024.