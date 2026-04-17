China califica de "provocación" el paso de un buque de guerra japonés por el estrecho de Taiwán

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, responde a una pregunta de un periodista durante una rueda de prensa en Pekín, China

​Un buque de las Fuerzas de Autodefensa japonesas entró en el estrecho de Taiwán, según informó ‌el viernes el ‌Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que calificó la maniobra de "provocación deliberada", en un momento en que las relaciones entre Pekín y Tokio siguen siendo tensas.

El ejército chino ha gestionado la entrada "de conformidad con las leyes y normativas", dijo Guo Jiakun, portavoz ​del ministerio chino, ⁠en una rueda de prensa habitual.

El buque de ‌escolta Ikazuchi del ejército japonés navegó ⁠por el estrecho de Taiwán ⁠el viernes, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo, citando fuentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se ⁠negaron a comentar la información sobre los comentarios ​de Guo.

Las relaciones sino-japonesas tocaron ‌fondo tras comentarios de la ‌primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en noviembre, en ⁠los que afirmó que un ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar por parte de Japón.

China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, es ​parte de ‌su territorio a pesar del rechazo de Taipéi a esta reivindicación, y se refiere con frecuencia a la cuestión como una "línea roja que no debe cruzarse" en sus relaciones ⁠diplomáticas con otros países. También reclama la soberanía sobre el estratégico estrecho de Taiwán y ha respondido en ocasiones de forma agresiva a las armadas extranjeras que navegan por allí.

Los "comentarios erróneos" de Takaichi sobre Taiwán ya han afectado gravemente a las relaciones bilaterales, y el envío ‌por parte de Japón de un buque militar al estrecho de Taiwán, como "demostración de fuerza", supone "un error tras otro" y amenaza la soberanía y la seguridad de China, dijo Guo.

China se opone firmemente a ello ‌y ha presentado una enérgica protesta ante Japón, añadió.

La Armada china rastreó y vigiló el paso de un buque ‌de guerra ⁠australiano por el estrecho de Taiwán en febrero, según informaron medios chinos respaldados por ​el Estado.

Con información de Reuters