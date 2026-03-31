Los ataques israelíes dejan cinco muertos en la Franja de Gaza, según fuentes sanitarias

Una mujer llora durante el funeral de seis palestinos, entre ellos tres policías, muertos en ataques israelíes, según informaron los médicos, en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Los ataques israelíes causaron la muerte de al menos cinco personas en la ‌Franja de Gaza ‌en dos ataques distintos el martes, según informaron fuentes sanitarias, en el episodio más reciente de violencia que ensombrece el frágil acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos, que lleva cinco meses en vigor.

Los servicios sanitarios ​indicaron que un ⁠ataque aéreo israelí en Jabalia, al norte ‌del enclave, causó la muerte de ⁠al menos tres personas a ⁠primera hora del día, mientras que otro ataque aéreo mató a otras dos personas en Jan ⁠Yunis, en el sur.

Israel no hizo comentarios ​sobre ninguno de los dos ‌incidentes.

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Hamás e Israel se han ‌culpado mutuamente de las violaciones del alto ⁠el fuego acordado el pasado mes de octubre. El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que los ataques israelíes han causado la ​muerte de ‌al menos 700 personas desde el alto el fuego. Israel dijo que cuatro soldados fueron asesinados por milicianos en Gaza durante el mismo periodo.

Israel, junto con ⁠Estados Unidos, también se encuentra ahora inmerso en un conflicto con Irán, mientras que las fuerzas israelíes han invadido el sur de Líbano en una nueva campaña contra Hezbolá, respaldado por Irán.

Los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre ‌de 2023 causaron la muerte de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, según las cifras israelíes.

La campaña de dos años de duración de Israel ha causado la muerte de ‌más de 72.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza, y ha extendido ‌el hambre, ⁠demolido la mayoría de los edificios y desplazado a la mayor parte ​de la población del territorio, en muchos casos en numerosas ocasiones.

Con información de Reuters