Irán ejecuta a "uno de los espías más importantes" para Israel

FOTO DE ARCHIVO. Una vista muestra los daños de un edificio residencial tras los ataques israelíes de junio, en Teherán, Irán

29 sep (Reuters) -Irán ejecutó el lunes a un hombre llamado Bahman Choubi-asl, según informó el medio de comunicación judicial Mizan, que afirmó que el acusado era "uno de los espías más importantes de Israel en Irán".

Enredado en una guerra en la sombra con Israel que dura décadas, Irán ha ejecutado a muchas personas a las que acusa de tener vínculos con el servicio de inteligencia israelí Mossad y de facilitar sus operaciones en el país.

"El principal objetivo del Mossad al atraer la cooperación del acusado era obtener la base de datos de instituciones gubernamentales y crear una brecha en los centros de datos iraníes, junto con lo cual también perseguía otros objetivos secundarios, entre ellos investigar la ruta de importación de equipos electrónicos", dijo Mizan.

La Corte Suprema rechazó el recurso del acusado y confirmó la condena a muerte por "corrupción en la tierra", añadió.

El conflicto entre Irán e Israel escaló hasta convertirse en una guerra directa en junio, cuando Israel atacó varios objetivos dentro de Irán, incluso mediante operaciones que contaron con el despliegue de comandos del Mossad en las profundidades del país.

Las ejecuciones de iraníes condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente este año, con al menos diez condenas a muerte ejecutadas en los últimos meses.

Con información de Reuters