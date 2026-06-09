Israel lanza ataques mortíferos contra la ciudad libanesa de Tiro tras una orden de evacuación

Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Tiro, Líbano

Israel bombardeó ​el martes la histórica ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, causando la muerte de al menos ocho personas, según ‌informó el Ministerio de Sanidad libanés, ‌después de que se emitiera por primera vez una orden de evacuación israelí para toda la ciudad.

Las muertes ocurrieron tras un único ataque en el extremo oriental de la ciudad, según informaron el ministerio y medios de comunicación estatales, en uno de los bombardeos israelíes más mortíferos sobre Tiro desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá el ​2 de marzo.

Un vídeo ⁠de las secuelas, en un lugar que Reuters verificó como el barrio ‌donde se produjo el ataque, mostraba escombros esparcidos a lo ⁠largo de una carretera. En un callejón ⁠lleno de humo, se podía ver una grúa trabajando cerca de un edificio dañado.

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El Ministerio de Sanidad dijo que los equipos de rescate seguían buscando supervivientes ⁠entre los escombros del ataque.

MSF SUSPENDE SUS OPERACIONES EN LOS HOSPITALES

El ​ejército israelí había emitido el martes por la mañana ‌una advertencia de evacuación por internet ‌para toda la ciudad, incluido su barrio cristiano del noroeste, donde personas ⁠desplazadas de otras partes de la ciudad buscaban refugio y que había quedado excluido de las órdenes de evacuación anteriores.

La semana pasada, el ejército israelí dijo que milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán, se escondían en la zona, ​sin aportar ‌pruebas. Instó a los cristianos de la ciudad a exigir la salida de Hezbolá y amenazó con ordenar la evacuación del distrito si los combatientes no se marchaban.

Medios estatales libaneses informaron de que la gente huía de la ciudad el martes, y que equipos ⁠de defensa civil transportaban a los residentes de edad avanzada que se habían quedado atrás a refugios temporales.

Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo en un comunicado que estaba profundamente preocupada por lo que calificó de "prácticas de desplazamiento forzoso", en referencia a la advertencia de Israel para que la gente abandonara la zona antes de los ataques.

Dijo que estas "exponen a la población a sufrir más daños al obligarla a desplazarse en ‌condiciones inseguras y caóticas".

MSF indicó que se había visto obligada a suspender sus actividades médicas en varios hospitales cercanos, así como las operaciones de su clínica móvil, durante ese día.

La más reciente guerra en Líbano estalló cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a su aliado Teherán. Israel ha respondido con intensos ‌ataques y una invasión terrestre que ha ocupado amplias zonas del sur.

Estados Unidos anunció un alto el fuego el 16 de abril, pero no ha logrado detener los ‌combates en el ⁠sur de Líbano.

Israel ha seguido emitiendo órdenes de evacuación para el sur de Líbano que han vaciado de facto una quinta ​parte del país, incluidas zonas muy alejadas de las líneas del frente.

Con información de Reuters