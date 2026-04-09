Trump dice que EEUU permanecerá cerca de Irán y amenaza a Teherán si incumple el acuerdo

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas caminan por una calle después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán, en Teherán, Irán

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que sus buques ‌y aviones militares ‌permanecerán en las proximidades de Irán y amenazó con que Estados Unidos volverá a "disparar" a menos que Teherán cumpla íntegramente el acuerdo alcanzado con Washington.

"Todos los Buques, Aviones y Personal Militar de EEUU, con ​Munición y ⁠Armamento adicionales (...) permanecerán en y alrededor ‌de Irán, hasta el momento en ⁠que se cumpla plenamente ⁠el ACUERDO REAL alcanzado", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Si por cualquier motivo no ⁠se cumple, lo cual es muy ​improbable, entonces 'comenzarán los disparos', ‌más grandes, mejores y más ‌fuertes de lo que nadie haya ⁠visto jamás", añadió el presidente.

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Irán había dicho el miércoles que sería "irrazonable" continuar con las negociaciones para forjar un acuerdo ​de paz ‌permanente con Estados Unidos después de que Israel lanzara el miércoles sus ataques más intensos hasta la fecha contra Líbano, causando la muerte ⁠de cientos de personas.

Ambas partes parecían estar muy alejadas en cuanto al programa nuclear de Irán, ya que Trump afirmó que Irán había acordado dejar de enriquecer uranio, mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bager ‌Qalibaf, dijo que se le permitía seguir enriqueciendo uranio según los términos del alto el fuego.

"Se acordó, hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa que ‌dice lo contrario: NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y ‌SERÁ SEGURO", ⁠añadió Trump en su publicación de Truth Social del miércoles por ​la noche.

Con información de Reuters