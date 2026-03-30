Miles de paracaidistas del Ejército de EEUU llegan a Oriente Medio

Personal militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) trabaja en un bombardero B-1B de la USAF en la base aérea RAF Fairford, en Fairford.

Por Idrees Ali ​y Phil Stewart

WASHINGTON, 30 mar (Reuters) - Miles de soldados de la 82ª División Aerotransportada, una unidad de élite ‌del Ejército de Estados ‌Unidos, han comenzado a llegar a Oriente Medio, informaron el lunes dos funcionarios estadounidenses a Reuters, mientras el presidente Donald Trump considera sus próximos pasos en la guerra contra Irán.

Reuters informó por primera vez el 18 de marzo de que el Gobierno del presidente ​Donald Trump estaba ⁠considerando el despliegue de miles de soldados estadounidenses más ‌en Oriente Medio, una medida que ampliaría ⁠las opciones para incluir el ⁠despliegue de fuerzas dentro del territorio iraní.

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Los paracaidistas, que vienen desde Fort Bragg, en el estado de Carolina del ⁠Norte, se suman a los miles de marineros, ​infantes de marina y fuerzas de ‌operaciones especiales enviados a la región. ‌Durante el fin de semana, unos 2.500 infantes de ⁠marina llegaron a Oriente Medio.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no especificaron a dónde se estaban desplegando los soldados, pero la medida era esperada.

Los ​soldados del ‌Ejército recién llegados incluyen elementos del cuartel general de la 82ª División Aerotransportada, personal de logística y de apoyo, y un equipo de combate de brigada.

No se ha tomado ninguna decisión ⁠de enviar tropas a Irán, pero reforzarán la capacidad para posibles operaciones futuras en la región, según una de las fuentes.

Los soldados podrían utilizarse para varios fines en la guerra de Irán, incluido un intento de tomar la isla de Jarg, centro neurálgico del 90% de las exportaciones ‌de petróleo de Irán.

A principios de este mes, Reuters informó de que hubo debates dentro del Gobierno de Trump sobre una operación para tomar la isla, una operación que sería muy arriesgada, ya que Irán puede alcanzar la ‌isla con misiles y drones.

Cualquier uso de tropas terrestres estadounidenses —incluso para una misión limitada— podría suponer importantes riesgos políticos para ‌Trump, dado el ⁠escaso apoyo de la opinión pública estadounidense a la campaña contra Irán y las propias promesas ​electorales de Trump de evitar enredar a Estados Unidos en nuevos conflictos en Oriente Medio.

Con información de Reuters